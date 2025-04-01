Інтерфакс-Україна

Економіка

21:08 01.04.2025

Мінагрополітики розглядає варіанти компенсацій прифронтовим аграріям відміни 30% знижки у перевезенні зерна залізницею

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Мінагрополітики розглядає варіанти компенсацій прифронтовим аграріям відміни 30% знижки у перевезенні зерна залізницею

У Міністерстві аграрної політики та продовольства запропонували декілька варіантів підтримки аграріїв з прифронтових територій після скасування 30% знижки на залізничні перевезення зерна, повідомила пресслужба міністерства за результатами засідання координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві.

"Як варіанти, розглядаємо індексацію тарифів, створення єдиного тарифу або розбиття суми на два платежі: за зношення інфраструктури і окремо за кілометраж. Домовилися створити робочу групу з представників відповідних відомств, аби напрацювати дорожню карту, як для аграріїв прифронтових територій, так і для всіх інших регіонів", — сказав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, розглядається пошук ресурсу для покриття витрат, а також обговорюється тарифікація перевезень продукції з портів.

За інформацією Коваля, середня ціна тони агроекспорту за березень 2025 року зросла в порівнянні з середньою ціною в 2024 році. 

"Ми активно рухаємося до переходу від аграрної до агроіндустріальної країни та розвитку глибинної переробки. Адже середня ціна агроекспорту за березень 2025 року зросла на 19,4% в порівнянні з минулим роком: з 315 доларів до 391. Наша мета – щоб ціна за тонну експорту сільгосппродукції досягла тисячі доларів. Працюємо далі над розвитком глибинної переробки та збільшенням доданої вартості", - наголосив міністр.

У міністерстві додали, що Мінагрополітики та агроасоціації, що підписали меморандум про взаєморозуміння щодо граничного обсягу експорту пшениці, змогли впродовж сезону дотриматися його умов.

Як повідомлялося, з 20 березня 2025 року скасовано знижку 30% на залізничні перевезення агропродукції, яка діяла для станцій, розташованих на територіях бойових дій або окупованих регіонах. Низка аграрних асоціацій негативно оцінили це рішення і попросили уряд переглянути його.

 

Теги: #тариф #залізниця #аграрії

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