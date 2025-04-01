Інтерфакс-Україна

Економіка

12:46 01.04.2025

Молоко у березні подешевшало до 16,4 грн/кг, ціни будуть і далі знижуватись

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Молоко у березні подешевшало до 16,4 грн/кг, ціни будуть і далі знижуватись

Ціни на молоко в Україні продовжують знижуватися, станом на 25 березня середня закупівельна ціна молока ґатунку "екстра" становила 16,35 грн/кг (без ПДВ), що на 0,45 грн менше ніж місяць тому, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Згідно повідомлення, молоко вищого ґатунку у середньому коштує 16,15 грн/кг (без ПДВ), що на 0,50 грн менше відносно минулого місяця, першого ґатунку - 15,65 грн/кг (без ПДВ, на 0,35 грн нижче).

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становить 16,20 грн/кг (без ПДВ), що на 0,40 грн менше ніж місяць тому.

"Закупівельні ціни в Україні продовжили рухатись вниз у другій половині березня. Однак, надлишки молока-сировини на ринку, які тиснуть на закупівельні ціни, зменшилися відносно першої половини березня через збільшення обсягів експорту молочної продукції з України та певне збільшення споживання всередині країни", - зауважив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Він додав, що українські споживачі звикли до високих цін на молочні продукти. Споживання молочної продукції в Україні стимулюють молокопереробні заводи шляхом проведення акційних знижок на свої товари у торгівельних мережах. Рентабельність виробництва сухого знежиреного молока та вершкового масла покращилась, але у випадку сирного продукту та казеїну погіршилася.

У галузевій асоціації прогнозують, що станом на 1 квітня може відбутися незначне зниження ціни на молоко-сировину в Україні на 0,2-0,3 грн/кг.

У перерахунку на євро ціни на молоко-сировину в Україні вищі ніж у Новій Зеландії та країнах Південної Америки, які активно експортують свою молочну продукцію у країни Азії та Африки та конкурують с українськими та європейськими експортерами.

Спалах ящуру в Угорщині та Словаччині і ймовірність поширення хвороби на Польщу та Австрію створюють перспективи для подальшого зниження закупівельних цін. Молокопереробні підприємства Польщі та Австрії експортують значні обсяги молочних продуктів і, у разі карантину, вони можуть перейти на виробництво продукції тривалого зберігання, у тому числі вершкового масла чи сухого молока.

"Дані товари є ключовими статтями українського молочного експорту. Накопичення масла та сухого молока на складах в Європі може вплинути на зниження цін на аналогічну продукцію та молоко-сировину в Україні. Також існує ризик поширення ящуру в Україні з сусідніх країн, що може призвести до значних збитків для молочної галузі", - попередили в АВМ.

В асоціації припускають, що фактором зниження цін на молоко-сировину в Україні може стати відміна 5 червня 2025 року з боку ЄС пільгового митного режиму для сільгосппродукції українського виробництва, у тому числі молочних продуктів. Відновлення мит, вірогідно, вплине на скорочення обсягів експорту молочних продуктів з України навіть у треті країни, оскільки їх постачання здійснюється через морські порти Польщі та Румунії.

"Скоріш за все, надлишки молока-сировини в Україні будуть збільшуватися, а закупівельні ціни йти вниз у разі розвитку подій за подібним сценарієм", - резюмували в галузевому об`єднанні.

 

Теги: #ціни #молоко

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