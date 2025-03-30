"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

"Укрзалізниця" отримає останні EUR50 млн із погодженого 2016 року кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на EUR150 млн на модернізацію української залізниці та використає їх на спільні проєкти з ЄС у межах програми Connecting Europe Facility 2022, повідомило Мінрозвитку у Facebook у неділю.

"Йдеться про розвиток прикордонної інфраструктури та модернізацію залізничних пунктів пропуску, зокрема: Ягодин – Дорогуськ (кордон з Польщею); Мостиська I та II – Медика (Польща); Чоп – Чієрна над Тисою / Захонь (Словаччина / Угорщина); Вадул-Сірет – Дорнешти (Румунія)", – йдеться в інформації.

Згідно із нею, відповідні документи для отримання фінансування підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Мінрозвитку уточнило, що перший транш за цим проєктом у розмірі EUR100 млн було передано Укрзалізниці у 2022 році в рамках термінового реагування ЄІБ на підтримку України. Тоді на меті було посприяти аварійному ремонту та відновленню основних залізничних послуг.

"Ми вітаємо рішення спрямувати EUR50 млн підтримки від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших пунктів прикордонного контролю поїздів… Ініціатива відкриє нові можливості для вантажних перевезень та ще більше наблизить нас до інтеграції з Європейським Союзом", – наводяться у релізі слова Кулеби.