Посівна-2025 на 10,4% випереджає минулорічну: посіяно 551,8 тис. га ярих зернових

Україна станом на 28 березня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 551,8 тис. га, що на 10,4% більше, ніж роком раніше, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, посівна кампанія ярих зернових і зернобобових іде в усіх областях країни. Розпочалася сівба цукрових буряків та сої.

При цьому пшеницею засіяно 79,8 тис. га (36,7 тис. га тижнем раніше), ячменем – 315,5 тис. га (133,5 тис. га), горохом - 102,9 тис. га (57 тис. га), вівсом – 50,7 тис. га (16,9 тис. га).

За минулий тиждень аграрії України посіяли зернові та зернобобові культури на 301,4 тис. проти 167,4 тис. га тижнем раніше.

За інформацією Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Миколаївська область, яка посіяла ярові культури на 60,1 тис. га (за тиждень 17,1 тис. га), із яких на 3 тис. га посіяно пшеницю, 32 тис. га ячмінь, 24,5 тис. га горох і на 0,6 тис. га овес; Тернопільська – 14 тис. га пшениці, 36,8 тис. га ячменю, 3,7 тис. га гороху, 3,6 тис. га вівса; Кіровоградська – 1,5 тис. га пшениці, 29,7 тис. га ячменю, 16,5 тис. га гороху; Вінницька – 10,4 тис. га пшениці, 34,5 тис. га ячменю, 7 тис. га гороху, 1,1 тис. га вівса; Волинська – 9 тис. га пшениці, 14 тис. га ячменю, 4 тис. га гороху, 20 тис. га вівса.

У міністерстві нагадали, що загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

Як повідомлялося, станом на 30 березня 2024 року в Україні ярими зерновими та зернобобовими культурами було засіяно 500 тис. га. Гороху було посіяно 57,7 тис. га, ячменю 307,4 тис. га, пшениці 107,7 тис. га, вівса 26,4 тис. га.