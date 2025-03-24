Інтерфакс-Україна

Економіка

20:11 24.03.2025

Три лідери ринку аудиту обслуговують банки з 84% активів системи – НБУ

2 хв читати
Три лідери ринку аудиту обслуговують банки з 84% активів системи – НБУ

Аудиторські компанії KPMG, EY та Deloitte здійснюють аудит 18 з 61 українського банку, на які приходиться 84% активів банківської системи, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тож ринок аудиторів банків дуже концентрований, втім, так і в світі. Банки міжнародних груп, як правило, обирають аудитора, як материнська компанія, а це зазначена трійка", – сказала вона.

За словами Рожкової, аудит щорічної фінансової звітності більшості банків за 2024 рік здійснюють 14 аудиторських фірм із 66, включених до Реєстру аудиторів, що мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, які становлять суспільний інтерес.

"До великих аудиторів-лідерів ринку питань немає… Спільна з банківською реформа з 2015 року та наші стрес-тести допомогли органічним шляхом залишити на ринку банківських аудиторів лише ті компанії, які спроможні з цим ринком працювати", – відзначила перша заступниця голови НБУ.

Вона підкреслила, що ситуація з аудитом дуже відмінна від 2015-2016 років., бо було пройдено довгий шлях до підвищення їх відповідальності, і у цьому допоміг досвід багаторічних стрес-тестів, а також постійний контроль якості їх роботи.

Рожкова додала, що окрім зазначеної топ-трійки міжнародних аудиторів є й хороші вітчизняні аудитори, з якими Нацбанк вже багато років працює. За її словами, хотілося б, щоб вони підростали та активніше заявляли про себе у фінансовому секторі, адже окрім банків є й інші цікаві учасники ринку, а технології стирають між ними кордони.

Щодо впливу війни, перша заступниця голови правління вказала, що зараз певна частина співробітників аудиторських компаній працює віддалено, не з України, але для повноцінного аудиту необхідно фізично прийти в банк, поговорити з людьми, переглянути документи, перевірити процеси та роботу баз даних.

"Тому правління НБУ на місяць продовжило термін подання звіту щодо оцінки якості активів (AQR) – до 31 травня, тобто, окремо від аудиторського звіту про перевірку фінансової звітності, який має подаватися банком до 30 квітня", – повідомила Рожкова.

Підсумовуючи, вона висловила думку, що аудитори мають впоратися з проведенням банками перших з початку війни стрес-тестів.

"Загалом з аудитом банківського сектора у нас все добре. З небанківським сектором дещо сумніше, адже там велика кількість компаній, і навіть фізично перечитати всі аудиторські звіти неможливо", – констатувала перша заступниця голови НБУ.

Повністю інтерв’ю із першою заступницею голови Національного банку України Катериною Рожковою читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/1057560.html

 

 

 

Теги: #банки #аудит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 24.03.2025
Банківська система України зростає та збільшує свою прибутковість

Банківська система України зростає та збільшує свою прибутковість

08:42 21.03.2025
Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

Підвищення податку на прибуток банків до 50% скоротило можливості наростити кредитний портфель на 20% – Рожкова

13:36 10.03.2025
"Нова пошта" проведе аудит процесів в рамках структурної перебудови

"Нова пошта" проведе аудит процесів в рамках структурної перебудови

13:09 09.03.2025
Клієнти банків скаржаться на проблему з безготівковою оплатою в неділю

Клієнти банків скаржаться на проблему з безготівковою оплатою в неділю

19:59 03.03.2025
ПриватБанк у 2024р утримав беззаперечне лідерство за кількістю карток, але лідери за темпами А-Банк, ПУМБ та mono

ПриватБанк у 2024р утримав беззаперечне лідерство за кількістю карток, але лідери за темпами А-Банк, ПУМБ та mono

02:09 01.03.2025
Україна відкрита для перевірки витрачання американської допомоги – Зеленський

Україна відкрита для перевірки витрачання американської допомоги – Зеленський

18:49 23.02.2025
Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський

Угода з США потягне за собою реальний аудит використання надр, і це вже відбувається – Зеленський

18:27 20.02.2025
Приват, Ощад, Укрексім, Райф та ОТП стали найприбутковішими у 2024 р.

Приват, Ощад, Укрексім, Райф та ОТП стали найприбутковішими у 2024 р.

07:11 20.02.2025
Українські банки у 2024р збільшили чистий прибуток на 24,6%

Українські банки у 2024р збільшили чистий прибуток на 24,6%

19:54 09.12.2024
Зеленський за підсумками Ставки доручив зробити аудит у сфері підготовки воїнів

Зеленський за підсумками Ставки доручив зробити аудит у сфері підготовки воїнів

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк з 1 квітня збільшує дохідність депозитів у гривні до 13-14%

Реальна вартість опалення в Києві на 45-50% вища за тарифи – директор СП "Енергозбут"

Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

Нацбанк опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде "Армагеддон" – Рожкова

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

ОСТАННЄ

МВФ планує розглянути виділення Україні $0,4 млрд за підсумками 7-го перегляду програми EFF 28 березня

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 18%

Торгівля тютюновими виробами в 2025р скоротилася на 8%, натомість кількість ліцензійних продавців зросла - Гетманцев

ДТЕК за тиждень повернув енергозабезпечення для понад 163 тис. абонентів у трьох областях

ВИПРАВЛЕНА: Укрексімбанк закривають два відділення, ПУМБ – один розрахунково-касовий центр

ПриватБанк з 1 квітня збільшує дохідність депозитів у гривні до 13-14%

Реальна вартість опалення в Києві на 45-50% вища за тарифи – директор СП "Енергозбут"

Українцям у другій половині лютого виплачено 703 млн грн за програмою "Зимова єПідтримка"

Модернізація будинків Києва дозволила в ОЗП2024/2025 знизити платіжки за опалення приблизно на третину

Кияни заборгували за тепло і гарячу воду 8 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА