Інтерфакс-Україна

Економіка

13:16 24.03.2025

Реальна вартість опалення в Києві на 45-50% вища за тарифи – директор СП "Енергозбут"

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Реальна вартість опалення в Києві на 45-50% вища за тарифи – директор СП "Енергозбут"

Реальна вартість опалення будинків киян на 45-50% вища, ніж вони сплачують за тарифом, повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"Різниця між економічно обґрунтованою вартістю опалення і тією вартістю, яка застосовується для розрахунків з нашими клієнтами, становить уже приблизно 45-50% від чинного тарифу. Це ті кошти, які недоотримує наше підприємство і які можна було б направити на більш ґрунтовну модернізацію", – сказав Лопатін під час брифінгу у "Київінформі" щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025 у понеділок, який транслювався онлайн.

Він звернув увагу, що тариф на опалення і гарячу воду залишається незмінним 6 років поспіль і по теплу складає 1654 грн/Гкал, тоді як реальна його вартість приблизно наполовину більша.

Як повідомлялося, на цьому ж брифінгу Лопатін повідомив, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла на початок березня 8 млрд грн.

Теги: #тарифи #опалення

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