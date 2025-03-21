Інтерфакс-Україна

Економіка

09:36 21.03.2025

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

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Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

"МХП", міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, підписала 20 березня угоду про купівлю-продаж акцій (SPA) з акціонерами, які представляють понад 41% акціонерного капіталу однієї з провідних іспанських компаній UVESA.

"Ця угода знаменує важливу віху у стратегічній експансії MHP на іспанський ринок, підкріплюючи її довгострокове бачення щодо посилення своєї присутності в європейському секторі птахівництва", - йдеться у повідомленні МХП на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з умовами SPA, MХП придбає акції за фіксованою ціною EUR225 за акцію з додатковою умовною винагородою до EUR21,43 за акцію за дотримання певних умов після закриття. Угода також дозволяє іншим акціонерам UVESA приєднатися до SPA протягом одного місяця з моменту підписання, що дозволить їм брати участь у роботі компанії на аналогічних умовах.

"Для MХП розширення в Європі означає побудову міцних партнерських відносин, впровадження інновацій та створення довгострокового впливу. UVESA, з її надійною репутацією та глибоким корінням в Іспанії, природним чином відповідає баченню MХП про стійке зростання та внесок в економічний розвиток країни. MХП привносить свій досвід, операційну досконалість та передові технології для підтримки зростання UVESA, дозволяючи їй масштабуватися та виходити на нові ринки по всій Європі та на Близькому Сході. В основі цього партнерства лежать люди. Понад 3000 співробітників, які визначають UVESA сьогодні, залишаться серцем компанії. Ми, як і раніше, віддані стабільності робочих місць та створенню економічної цінності для регіону", - наголосив виконавчий голова ради директорів MХП Доктор Джон Річ.

Президент UVESA Антоніо Санчес висловив упевненість, що партнерство з MХП знаменує собою новий і важливий розділ для UVESA.

"Це партнерство спрямоване на зміцнення наших основ, відкриття нових можливостей та розширення нашої присутності. Завдяки великому досвіду MХП у галузі інновацій та чудової діяльності ми готові до сталого зростання, залишаючись вірними нашим місцевим корінням. Найголовніше, ми продовжимо постачати високоякісну продукцію спільнотам та регіонам, яким ми з гордістю служимо", - сказав він.

Згідно домовленності, МХП розрахується за покупку готівкою при закритті угоди. Завершення угоди залежить від схвалення регулюючих органів, включаючи дозволи щодо контролю над злиттями, а також дозволи Європейської комісії на іноземні субсидії.

МХП 4 березня 2025 року отримала від уряду Іспанії офіційне схвалення на свої стратегічні інвестиції в UVESA та її дочірні компанії.

Як писали іспанські ЗМІ на початку лютого, іспанська Fuertes Group також запропонувала власникам UVESA придбати компанію, оцінивши її у EUR312 млн, тоді як пропозиція МХП складає біля EUR400 млн.

"Згідно з інформацією, включеною у річну звітність компанії за 2023 рік, останньою доступною нам інформацією, тобто чистий фінансовий борг у розмірі EUR67 млн та непередбачені витрати, включені у річну звітність, у розмірі EUR21,046 млн, це буде означати вартість власного капіталу компанії в EUR224 млн, що відповідає мінімальній вартості однієї акції в EUR171", — писало видання Murcia Diario.

Як повідомлялося, МХП наприкінці 2024 року подав зобов'язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group (UVESA). Угода була відкритою тендерною пропозицією, адресованою всім поточним акціонерам UVESA. Воно залежить від виконання певних умов, включаючи, але не обмежуючись, досягнення мінімального порога прийняття в 50,01%.

"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та Південно-Східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

"МХП" у третьому кварталі 2024 року отримав $96 млн чистого прибутку, що на 75% перевищує показник третього кварталу 2023 року, водночас виручка зросла на 5% - до $773 млн, валовий прибуток - на 47%, до $249 млн, а операційний - на 62%, до $173 млн.

UVESA Group заснована 1964 року групою ветеринарів, які придбали комбікормовий завод Piensos Uve (Туделе, провінція Наварра). У 1972-1984 роках група розширила свої активи до трьох комбікормових заводів, а в 1985 році придбала власну скотобійню. У 2001 році побудувала птахівницьку фабрику з цехами забою та переробки в Малазі, у 2008 році – новий птахопереробний завод та у 2016 році – птахівницький інкубатор у Наваррі. У 2017 році Prado Vega та Saconda провели злиття та стали Uvesa Cuellar Uvesa Catarroja. До 2020 року компанія володіла 600 інтегрованими фермами та налагодила випуск та експорт сиров'яленої ковбаси під ТМ Alpico, а також лінійку халяльних м'ясних виробів під ТМ Basmahal.

 

Теги: #мхп #акції #uvesa

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