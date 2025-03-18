ВВП України за 2 міс.-2025 виріс на 1,1% - перша віцепрем’єрка

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-лютий 2025 року становить 1,1%, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

“Хоча це помірне зростання, воно залишається позитивним сигналом економічної стійкості. Незважаючи на постійні виклики війни, інфляції та руйнування інфраструктури, економіка України поступово відновлюється і демонструє ознаки зростання”, - написала вона в соцмережі Х (раніше Twitter) у вівторок.

За словами Свириденко, на такі результати вплинуло відновлення інфраструктури, оскільки значні державні кошти спрямовуються на відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, включаючи масштабну реконструкцію, ремонт та житлове будівництво і підвищення активності в металургійному секторі, оскільки продовжує зростати виробництво чавуну, сталі та прокату.

Зазначається, що на зростання ВВП також вплинуло розширення оборонно-промислового комплексу: закупівля вітчизняної оборонної продукції, нарощування виробничих потужностей, виконання оборонних контрактів підтримують промисловий та технологічний розвиток та реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які підтримують зростання переробної промисловості в цілому.

Щодо перешкод, то основними проблемами є нестача кваліфікованих кадрів, обмежений доступ до фінансування, пошкодження енергетичної інфраструктури, зростання вартості енергоносіїв та логістичні обмеження, вказано в дописі.

“Відновлення економіки України відбувається не без перешкод, але ознаки стійкості є беззаперечними. Зосередженість уряду на розвитку інфраструктури, промисловому зростанні та оборонному виробництві створила основу для економічної стабільності, навіть в умовах війни. За умови подальших інвестицій, стратегічних реформ та міжнародної підтримки шлях до відновлення залишається міцним”, - резюмувала Свириденко.

Як повідомлялося, 28 лютого Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%. Також на 2025 рік прогнози щодо зростання українського ВВП у 2025 році погіршив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - з 4,7% до 3,5%, Світовий банк - з 6,5% до 2% та Національний банк України - з 4,1% до 3,6%, проте як держбюджет-2025 побудовано на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.