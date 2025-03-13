Економіка

10:02 13.03.2025

В Україні створять Виплатну агенцію для допомоги аграріям

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В Україні створять Виплатну агенцію для допомоги аграріям

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулась установча зустріч зі створення Виплатної агенції для надання допомоги українським агровиробникам, повідомила пресслужба відомства.

Згідно повідомлення, створення Виплатної агенції є необхідною умовою для використання коштів Євросоюзу щодо впровадження спільної аграрної політики в рамках євроінтеграції України. До складу робочої групи зі створення агенції ввійдуть представники Мінагрополітики, Міністерства фінансів, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Верховної Ради України та проєкту Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA). Виплатну агенцію буде створено на основі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко зауважила, що виплатна агенція має стати тим єдиним вікном, єдиним фондом, який прийматиме підтримку від Євросоюзу.

"В кожній країні ЄС є така агенція, і важливо, щоб вона була створена в Україні. Нам важливо робити ті кроки, які дозволять інтегруватися в європейську фінансову систему тоді, коли ми станемо членом ЄС. Відповідно до умов діяльності Виплатної агенції всі донорські та інші програми підтримки аграріїв від ЄС будуть розподілятися тільки через агенцію. Україна повинна бути у списку бенефіціарів Виплатної агенції разом з іншими країнами", - наголосила замміністра.

Теги: #агенція #аграрії

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