Економіка

10:43 07.03.2025

Канада відкрила свій ринок для українських яблук

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Канада відкрила свій ринок для українських яблук

 Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму ввозу з України свіжих яблук, повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"В умовах повномасштабної російської агресії ми приділяємо особливу увагу підтримці економіки України та українських експортерів. Сильна економіка та стійкі підприємства відіграють критично важливу роль у загальній обороноздатності нашої країни. Тому ми спільно з Держпродспоживслужбою продовжуємо створювати нові можливості для українських виробників, лібералізувати торгівлю, відкривати двері для виходу на нові зовнішні ринки", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Попит на українську продукцію щороку тільки зростає на міжнародній арені торгівлі. Сьогодні Канада відкриває свій ринок для наших яблук. Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії", - підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Наразі Канада вже оновила імпортні вимоги для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) й затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica).

Згідно з домовленостями, поставляти яблука до Канади можуть виробники, які їх вирощують, мають пакувальні та експортні кампанії і їх внесено до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади.

Нагляд за їхніми садами садами проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів, забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними. Заходи боротьби зі шкідливими організмами мають гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою. Підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд тощо.

На кожен вантаж потрібен фітосанітарний сертифікат від Держпродспоживслужби.

Теги: #україна #канада #яблука

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