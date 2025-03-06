НБУ наразі не планує змінювати структуру міжнародних резервів з часткою доларів США 82,8%

Національний банк України (НБУ) наразі не планує змінювати структуру міжнародних резервів, в яких частка активів у доларах США на 1 лютого складала 82,8%, не розглядає ризик замороження резервів з боку США і продовжує керуватися поточною інвестиційною декларацією.

"Наразі у нас немає цього питання в порядку денного. Ми уважно слідкуємо, незалежно від подій, які зараз відбуваються. Це завжди в фокусі уваги Національного банку і нашої команди за відповідними подіями на міжнародному ринку, але говорити про те, що ми наразі якось розглядаємо це питання з огляду на події, – ні", – відповів голова НБУ Андрій Пишний на відповідне запитання.

Він підкреслив, що Нацбанк розглядає США як стратегічного партнера.

"Наразі Національний банк знаходиться в базовому сценарії. І ми не розглядаємо подібного роду розвитку подій", – прокоментував Пишний можливість замороження США міжнародних резервів України.

Він повідомив, що питання переприв’язки від долару до євро комплексне, обговорюється з ринком.

"Рада оверсайту нещодавно це питання розглядала, дискутувала. Сказати, що це питання у нас знаходиться вже на виході, ні. Ми розглядаємо різні варіанти і підходимо до вирішення цього питання саме комплексно", – зазначив голова НБУ.

Його заступник Юрій Гелетій додав, що рада оверсайту розглядала питання щодо частки розрахунків у євро. За його словами, за імпорт воно наближається до 50%, за експорт – понад 30%, на готівковому ринку – біля 22-23%.

"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона безумовно буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", – зауважив Гелетій.

Щодо резервів, то, за його словами, Нацбанк наразі керується своєю інвестиційною декларацією, яка визначає основні тактичні та стратегічні засади щодо управління золотовалютними резервами стосовно їх дохідності.

Станом на 1 лютого, згідно із інформацією на сайті Нацбанку, міжнародні резерви складали $43,01 млрд (тут і далі у доларовому еквіваленті), у тому числі активи в доларах – $35,618 млрд, в EUR – $4,287 млрд, в GBP – $0,177 млрд, JPY – $0,166 млрд, в CNY – $0,279 млрд, золото – $2,45 млрд, інші – $0,034 млрд.

Також НБУ наголосив, що наразі зберігає базовим варіантом надходження всього необхідного зовнішнього фінансування, якого достатньо для збалансування бюджету.

"Ми знаходимося в рамках базового сценарію, і це є цілком усвідомлений висновок і судження команди Національного банку… Наразі щодо питання міжнародної фінансової підтримки, то ми схильні до того, що ті джерела, які були заявлені для отримання покриття ГПУ у 2025 році, будуть для нас доступними в достатньому і ритмічному обсязі", – підкреслив Пишний.

За його словами, можуть реалізовуватися і позитивні сценарії, враховуючи нові обороні ініціативи ЄС.