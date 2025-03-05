Економіка

19:52 05.03.2025

ЄБРР може частково покрити ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

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ЄБРР може частково покрити ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може підтримати через механізм розподілу ризиків надання ПроКредит Банком нових кредитів на EUR70 млн малому та середньому бізнесу в Україні у ключових секторах економіки, зокрема в сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці.

Як йдеться на сайті банку в середу, відповідний проєкт рада директорів ЄБРР планує розглянути на засіданні 9 квітня цього року.

Згідно з документом, ЄБРР оцінює свою участь у фінансуванні в EUR21 млн.

"Окрім кредитної підтримки, учасники програми зможуть отримати грантові стимули після успішної реалізації інвестиційних проєктів", - зазначається у повідомленні.

У межах проєкту передбачено до EUR14 мільйонів субкредитів із розподіленим ризиком, що будуть спрямовані на довгострокові інвестиції МСП у межах кредитної лінії EU4Business-ЄБРР для модернізації обладнання до стандартів ЄС, інвестування в сталі та зелені технології (не менше 70% субліміту).

ЄБРР нагадує, що ПроКредит Банк є 100% дочірньою компанією ProCredit Holding AG і провідним кредитором МСП в Україні. З EUR1,03 млрд загальних активів станом на 2024 рік банк входив до 15 найбільших з 61 банків, що працюють в Україні, з часткою ринку приблизно 1,2%.

 

Теги: #кредит #єбрр #прокредит_банк

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