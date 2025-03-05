Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань

Оновлено перелік вітчизняної сільгосптехніки, 25% вартості (без ПДВ) якої компенсує держава: наразі в ньому – 11,848 тис. од. техніки від 138 українських підприємств, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Держава продовжує підтримувати аграріїв, компенсуючи 25% вартості на придбання вітчизняної техніки. Це не просто цифри - це реальні можливості для фермерів оновлювати свої господарства, працювати ефективніше та розвивати агросектор", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, слова якого наводить пресслужба.

Згідно з повідомленням, до оновленого у 2025 році списку додано понад 100 нових найменувань, серед яких - обладнання для кормовиробництва, машини для очищення та сортування зерна, системи для транспортування, посівна техніка, навантажувальне обладнання, системи зрошення від українських виробників з Полтавської, Кіровоградської, Тернопільської та Одеської областей.

"Уряд працює над тим, щоб аграрії мали доступ до сучасної техніки, яка дає змогу зменшити витрати, підвищити ефективність виробництва та зміцнити конкурентоспроможність українського агросектору", - запевнив міністр.

Щоб скористатися програмою, необхідно обрати техніку чи обладнання з переліку на сайті Міністерства економіки, придбати її у визначеного постачальника, подати заявку до уповноваженого банку та отримати компенсацію, нагадали в Мінагрополітики.