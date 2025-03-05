Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу "золотих карток"

Гроші, отримані від продажу заможним іноземцям "золотих карток", дадуть змогу скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.

"Вони мають намір заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг", - сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажу "золотих карток", що дають можливість жити в США й отримати в майбутньому американське громадянство, вдасться залучити "блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця".

"Це схоже на ґринкард, але краще і більш просунуто", - зазначив Трамп, говорячи про "золоту картку".

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані "золоті картки", які дадуть право іноземцям жити і працювати в країні. Планується, що продаж карток почнеться найближчим часом.