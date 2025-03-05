Економіка

09:36 05.03.2025

Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу "золотих карток"

1 хв читати
Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу "золотих карток"

Гроші, отримані від продажу заможним іноземцям "золотих карток", дадуть змогу скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.

"Вони мають намір заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг", - сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажу "золотих карток", що дають можливість жити в США й отримати в майбутньому американське громадянство, вдасться залучити "блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця".

"Це схоже на ґринкард, але краще і більш просунуто", - зазначив Трамп, говорячи про "золоту картку".

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані "золоті картки", які дадуть право іноземцям жити і працювати в країні. Планується, що продаж карток почнеться найближчим часом.

Теги: #золоті_картки #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 05.03.2025
У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

09:38 05.03.2025
У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

09:04 05.03.2025
США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

08:23 05.03.2025
Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

07:13 05.03.2025
Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

06:57 05.03.2025
Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

06:39 05.03.2025
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е у середу знизилося на 9%, днем раніше – на 4,5%

Україна має на казначейському рахунку 126 млрд грн та $40,3 млрд міжнародних резервів – прем’єр

Уряд не розглядає можливості підняття тарифів на комунальні послуги найближчим часом - Шмигаль

Українські акції та облігації продовжують дешевшати на новинах з Вашингтону

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

ОСТАННЄ

Кількість підприємниць в Україні за останні п’ять років зросла на 22,5%, проте їх частка в розрізі ФОП не змінилась

Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

Споживання е/е у середу знизилося на 9%, днем раніше – на 4,5%

Стартувала друга хвиля подачі заявок на розвиток виробництв переробної промисловості

Перелік української сільгосптехніки, що підлягає держкомпенсації, поповнився понад сотнею найменувань

Кабмін має намір збільшити до 75% можливість бронювання працівників надавачів комунальних послуг

Влада США дала Chevron місяць на вихід із Венесуели

Доходи держбюджету у лютому-2025 зросли до лютого-2024 на 3,7%, видатки – на 21,6% - Мінфін

Якщо Канада введе мита у відповідь на мита США, то США знову дзеркально їх підвищать – Трамп

Президент Польщі обговорив з Westinghouse та Bechtel співпрацю в галузі ядерної енергетики

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА