У Чернівецькій області побудують ІП, що спеціалізуватиметься на переробці олійних і виробництві борошна

У Чернівецькій області планують створити індустріальний парк (ІП), який спеціалізуватиметься на переробці олійних культур, повідомила пресслужба Чернівецької ОВА в Fаcebook.

В ОВА зазначили, що передбачається організувати в ІП виробництво кукурудзяного борошна потужністю 100 тонна/доба, пшеничного борошна – 30 тонна/доба, побудувати елеватор потужністю 20 тис. тонн для забезпечення зберігання зерна для власних виробництв.

Крім того, в ІП побудують біоТЕС для енергетичного забезпечення власних підприємств. Вона працюватиме на виробничих відходах, що дасть можливість знизити вуглецевий слід та операційні витрати.

У планах також - створення логістичної інфраструктури та складських приміщень.

Виготовлену продукцію експортуватимуть до країн ЄС, зокрема олію - для підприємств з виробництва біодизеля, шрот - на корми для тварин.

"Варіанти додаткових виробництв навколо основного підприємства може бути обрано за результатами комунікацій з фермерськими господарствами регіону", - зазначили в ОВА та додали, що концепцію індустріального парку вже розроблено.