Економіка

12:03 04.03.2025

Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США

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Китай з 10 березня запровадить імпортні мита на низку с/г товарів зі США

Китай запровадить додаткові мита на деякі імпортовані зі США товари, повідомив Комітет з митних зборів Держради КНР у вівторок.

Тарифи в розмірі 15% буде введено на м'ясо курки, пшеницю, кукурудзу і бавовну, 10% - на сорго, соєві боби, свинину, яловичину, продукти водного промислу, фрукти, овочі та молочні продукти.

Цей крок зроблено після того, як США вирішили запровадити з 4 березня додаткові 10-відсоткові мита на товари, імпортовані з Китаю.

Одностороннє введення Сполученими Штатами тарифів підриває багатосторонню торговельну систему, збільшує навантаження на американські підприємства і споживачів, а також завдає шкоди основам торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, наголошується в заяві комітету, яку цитує агентство "Сіньхуа".

Крім того, Китай вніс 15 американських компаній до списку експортного контролю. До їх числа входять Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Shield AI, Group W, General Atomics Aeronautical Systems і підрозділ General Dynamics - General Dynamics Land Systems.

Також до списку неблагонадійних суб'єктів занесено 10 американських компаній, що заборонить їм займатися імпортом або експортом, пов'язаним із Китаєм, і робити нові інвестиції в країну. Ними стали TCOM, Stick Rudder Enterprises, Teledyne Brown Engineering (підрозділ Teledyne Technologies), Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corp., TextOre, ACT1 Federal, Exovera і Planate Management Group. Минулого місяця до цього переліку потрапили власник модних брендів PVH Corp. і біотехнологічна компанія Illumina Inc.

Теги: #мито #китай #сша

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