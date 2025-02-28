Економіка

15:25 28.02.2025

Темпи експорту зерна в лютому на 2 млн тонн відстають від торішнього показника - Мінагрополітики

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Темпи експорту зерна в лютому на 2 млн тонн відстають від торішнього показника - Мінагрополітики

Україна станом на 28 лютого з початку 2024/25 маркетингового року (МР, липень 2024-го – червень 2025-го) експортувала 28,853 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,162 млн тонн було відвантажено в цьому місяці, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 29,136 млн тонн, зокрема в лютому-2024 – 5,26 млн тонн.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 11,883 млн тонн (у 2023/24 МР – 11,449 млн тонн), ячменю – 2,124 млн тонн (1,597 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 14,405 млн тонн (15,671 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 24 лютого оцінюється в 46,4 тис. тонн (у 2023/24 МР – 73 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 42,9 тис. тонн (69,3 тис. тонн).

Теги: #зерно #експерт

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