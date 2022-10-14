Телеком

17:25 14.10.2022

Експерт заявляє про штучно створений дефіцит на ринку телереклами

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Експерт заявляє про штучно створений дефіцит на ринку телереклами

Національний телевізійний ринок зіштовхнувся з дефіцитом рекламного ресурсу, штучно створеним позицією продавців реклами на каналах груп "1+1 Media" та SLM, вважає Дмитро Дутчин, директор з маркетингу та продажу Space Media, що продає рекламу на телеканалах Inter Media Group.

"Пов'язано це з позицією продавців реклами на каналах груп "1+1 Media" та SLM, які називають себе Premium TV. З липня 2022 року вони висунули для рекламодавців умову: розміщуйтеся лише на наших дев'яти каналах (з жовтня їх стало 11 – додалися ще два сторонніх) та отримайте знижку", – зазначив Дутчин у колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

"А якщо розміщуватиметеся десь ще на інших каналах (наприклад, на каналах Inter Media Group), то ми позбавляємо вас знижки, тому зростання вашої ціни буде в діапазоні від 14% до 186%, залежно від питомої ваги кількості виходів реклами на інших каналах", – пояснив експерт.

За його словами, такі дії призвели до перекосу на ринку. За даними Дутчина, на каналах "1+1 Media" та SLM завантаження рекламних блоків на максимальному рівні – близько 80-90% законодавчої квоти, тоді як ефір каналів Inter Media Group заповнено на 10-20%.

"Водночас ефір каналів Inter Media Group заповнено на 10-20%. При цьому економіка не може скористатися незаповненими доступними рекламними можливостями через позицію двох гравців ринку", - вважає директор з маркетингу та продажу Space Media.

За його словами, коли заповнюваність рекламної квоти на каналах SLM та "1+1 Media" досягне 100%, може запрацювати принцип аукціону: хто заплатив більше, той і отримує ефірний час. "Для українського бізнесу, на тлі рекордного падіння купівельної спроможності, це парадокс. Ті українські виробники, які потроху оживають, не можуть змагатися з тими, хто почувається непогано", – зазначив експерт.

За даними Дутчина, у довоєнний час одночасно протягом тижня в рамках національних кампаній на телебаченні рекламувалося близько 200-250 брендів, тоді як зараз у 2-2,5 раза менше – близько 100.

Ринок телереклами збалансується, якщо буде відновлено нормальну здорову конкуренцію і буде прибрано фактори, які штучно створюють дефіцит ефірного рекламного ресурсу, вважає експерт.

"Розширення інструментарію та встановлення на ринку обґрунтованих цін на рекламу – це пріоритетне завдання, важливе для економіки країни", – наголосив він.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося за коментарями і до інших учасників ринку.

Теги: #реклама #експерт

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