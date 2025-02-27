Економіка

18:15 27.02.2025

Обмеження е/е для промспоживачів в останній день зими заплановані майже на пів доби – "Укренерго"

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Обмеження е/е для промспоживачів в останній день зими заплановані майже на пів доби – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу з 05:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

"Завтра, 28 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм-каналі.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

НЕК зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

На вихідні, понеділок та четвер "Укренерго" не повідомляло про будь-які обмеження, у вівторок вони анонсувалися з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00, у середу з 16:00 до 19:00.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

Теги: #обмеження #електроенергія

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