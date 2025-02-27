Економіка

16:04 27.02.2025

Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

2 хв читати
Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ

Український уряд та експерти розглядають три можливих сценарії продовження політики торгівлі після завершення 5 червня автономних торговельних заходів (АТЗ) щодо імпорту українських агротоварів в Європейський Союз, повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

"Перший – це продовження АТЗ для українських агротоварів. Це найбільш цікавий варіант, тому що ми можемо планувати свій експортний потенціал і розуміти, яку кількість (продукції – ІФ-У) можемо ще експортувати в ЄС. Другий варіант – це залишити (обсяги поставок – ІФ-У) на рівні 2021 року. Для українських виробників це означає втрати майже $3-3,5 млрд", - сказав він  на конференції "Агросектор 2025: Виклики та можливості у нових реаліях", організованій аналітичним центром We Build Ukraine в Києві в четвер.

Найвірогіднішим сценарієм Гайду називає новий шлях - комбінований компроміс із продовженням АТЗ на період, доки не буде узгоджено всі торговельні заходи щодо угоди про асоціацію з ЄС.

"Фактично, саме на це ми розраховуємо", - підкреслив парламентарій.

Як зазначив нардеп, єврокомісар із сільського господарства Крістоф Гансен у ході переговорів у Брюселі повідомив українську сторону, що Європейська Комісія готова розглянути нові шляхи співпраці з Україною та обговорити принципи щодо імпорту українських чутливих агротоварів до Європейського Союзу.

"Він декілька разів підтвердив і наголосив, що вони не хочуть продовжувати АТЗ після 5 червня 2025 року. На контраргументи, що у нас зовсім немає часу, є турбулентність в європейських парламентах, перевибори, сьогодні фактично ніхто цим критично не займається, він із упевненістю говорив, що ні, до того часу ми зможемо все відпрацювати. Після надання всіх аргументів українською стороною єврокомісар погодився, мабуть, якщо ми не встигнемо. То все ж таки будемо розглядати продовження АТЗ до врегулювання всіх питань, пов'язаних із агроторгівлею", - розповів керівник парламентського аграрного комітету і додав, що для української сторони така позиція ЄК є позитивною.

Теги: #україна #єк #агропродукція #атз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 27.02.2025
Посол Японії в Україні підтвердив, що Токіо продовжить зусилля зі створення міжнародного компенсаційного механізму

Посол Японії в Україні підтвердив, що Токіо продовжить зусилля зі створення міжнародного компенсаційного механізму

14:46 27.02.2025
Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред

Україна в наступні тижні узгодить з ЄК долю списку чутливих агротоварів – торгпред

12:20 27.02.2025
Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

11:02 27.02.2025
Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

19:58 26.02.2025
Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - “забути про НАТО”

19:40 26.02.2025
Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

12:32 26.02.2025
Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включно з Кримом

20:38 25.02.2025
Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

20:26 24.02.2025
Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

Україна і Єврокомісія підписали адміндомовленость про відрядження українських державних службовців до ЄК

ВАЖЛИВЕ

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

ОСТАННЄ

"Запоріжсталь" у 2024р. скерувала на підтримку потужностей 938 млн грн, у 2025р. планує до 1,1 млрд грн інвестицій

БЕБ у січні вилучило підакцизних товарів на понад 488 млн грн

Група ArcelorMittal за три роки війни підтримала свій криворізький меткомбінат на $1 млрд - СЕО

Ощадбанк та "ЕКУ" домовилися про спільну програму для розбудови енергетики в громадах

McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%

Кількість клієнтів McDonald’s Україна в 2024р. зросла на 16%

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА