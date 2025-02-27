ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,5%, тоді як у вересні минулого року він очікував його на рівні 4,7%, наступного року банк прогнозує пришвидшення зростання до 5,0% за умови припинення бойових дій цього року.

"Хоча Україна увійшла у 2025 рік із забезпеченим зовнішнім фінансуванням на рік, вона стикається з уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через вплив війни, яка розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року", пояснюється у опублікованому у четвер звіті під назвою "Слабший імпульс на тлі фрагментації торгівлі та інвестицій".

Зазначається, що продовження війни та масовані атаки Росії на українську електроенергетичну інфраструктуру спричинили як дефіцит електроенергії, що змушує українців платити високі ціни за імпортовану електроенергію, так і гострий дефіцит робочої сили. Зростання реального ВВП помітно сповільнилося з понад 5,0% у першому півріччі 2024 року до близько 2,0% у другому півріччі; загальний показник ВВП у 2024 році оцінюється на рівні 3,0%.

ЄБРР додає, що відновлення інфляції в другій половині 2024 року було зумовлене зростанням вартості електроенергії, корекцією регульованих цін на комунальні послуги, швидким зростанням реальної заробітної плати та знеціненням гривні до долара США після послаблення прив'язки обмінного курсу в жовтні 2023 року.

"Річна інфляція сягнула 12% у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на такому ж рівні в першій половині 2025 року, а наприкінці року знову знизиться до однозначного показника", – прогнозує банк.

За його оцінками, дефіцит бюджету України на 2025 рік складе 19,4% ВВП і буде повністю профінансований за рахунок зовнішнього бюджетного фінансування у розмірі $38,4 млрд. Ця сума включає $13,7 млрд від ЄС в рамках Ukraine Facility, $22,0 млрд від країн G7 на основі надходжень від заморожених російських активів за механізмом ERA та $2,7 млрд від МВФ.

Негативні фактори, які впливали на зростання у другій половині 2024 року, ймовірно, збережуться у 2025 році, вважають експерти ЄБРР.

В то й же час з позитивного боку вони очікують, що доведена стійкість та адаптивність бізнесу, добре функціонуючий Морський коридор, потужний стимул державного споживання та збільшення військових закупівель вітчизняними підприємствами сприятимуть економічному зростанню.

Загалом регіональний економічний прогноз ЄБРР для 36 країн, де він інвестує, від Центральної та Східної Європи і Центральної Азії до регіону Південного та Східного Середземномор'я (SEMED), також погіршився на 0,3 відсоткових пункти (в.п.) порівняно з прогнозом банку на вересень 2024 року – до 3,2% з очікуванням зростання до 3,4% у 2026 році.

"Погіршення прогнозу пов'язане насамперед зі слабшим зовнішнім попитом у Центральній Європі, країнах Балтії та південно-східних країнах ЄС. Він також відображає триваючий вплив конфліктів і повільний темп реформ у регіоні Південного та Східного Середземномор'я (SEMED)", – зазначається у звіті.

У ньому підкреслюється слабкий імпульс глобального зростання і постійний розрив між показниками передових європейських економік і США, а також йдеться про зростаючу невизначеність щодо потенційного підвищення тарифів на американський імпорт і заходів у відповідь з боку торговельних партнерів.

Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) в опублікованих 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.

Свої прогнози змінив також і Національний банк України. З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік з 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.