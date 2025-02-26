Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Термін перегляду прийнятих раніше рішень про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період подовжено на один місяць, повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України у середу.

"Відстрочки, від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки та засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг і не закінчилися на день прийняття вищезазначеної постанови є чинними до 31 березня 2025 р.", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, відповідне рішення прийняте постановою Кабінету Міністрів від 25 лютого №208 "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 і від 22 листопада 2024 р. № 1332".

У Мінстратегпромі нагадали, що підприємствам, установам та організаціям, які були визначені критично важливими до 23 листопада 2024 року, необхідно підтвердити цей статус шляхом подання відповідної заяви до відомства та копій документів, що підтверджують відповідність критеріям.

Як повідомлялося, Кабмін продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників.

Кабінет Міністрів постановою №1489 від 24 грудня 2024 року автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.