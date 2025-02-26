Економіка

09:28 26.02.2025

Мінагрополітики уточнило алгоритм бронювання працівників для критично важливих агропідприємств

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Мінагрополітики уточнило алгоритм бронювання працівників для критично важливих агропідприємств
Фото: Генштаб ЗСУ

Бронювання працівників аграрних підприємств продовжено до 31 березня, що дозволить підприємствам, які ще цього не зробили, підтвердити статус критично важливих та перебронювати своїх робітників, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Для бронювання працівникам агропідприємств необхідно відповідати трьом критеріям, два з яких обов’язкові. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати - 20 тис. грн, для приватних підприємств. А також відсутність заборгованості зі сплати усіх податків", - процитувала очільника відомства пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Третій критерій, за словами міністра, - на вибір. Він визначений постановою №76 або ж галузевими критеріями, затвердженими Мінагрополітики.

Міністр також нагадав, що бронювання військовозобовʼязаних здійснюється лише через портал "Дія". 

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов’язаних відбувається виключно через портал "Дія". Бронювання, надані рішеннями Міністерства економіки або через "Дію", залишаються чинними протягом строку їх дії, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Водночас усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого відповідно до нових критеріїв.

Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджують Міністерство оборони та Міністерство економіки.

Відповідно до оновлених вимог галузеві критерії затверджені наказом Мінагрополітики № 4282 від 10 грудня 2024 року, згідно якого для приватних підприємств встановлюються обов’язкові критерії, а саме: нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн), а також відсутність заборгованості по сплаті всіх податків. 

Теги: #економічне_бронювання #мінагрополітики

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