Економіка

12:34 24.02.2025

EVA планує розширити логістичні потужності e-commerce напрямку в Київській області у 2026 році

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EVA планує розширити логістичні потужності e-commerce напрямку в Київській області у 2026 році

Українська drogerie-мережа EVA (ТОВ "Руш") планує розширити логістичні потужності e-commerce напрямку після придбання у компанії Dragon Capital складу у Броварах, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з повідомленням, придбання об’єкту дочірнього підприємства "СК Омега-1 Логістик" у Броварах зумовлене стрімким розширенням напряму електронної комерції – збільшенням асортименту та кількості замовлень в інтернет-магазині EVA.UA.

"З третього кварталу цього року ми плануємо розпочати переобладнання об’єкту, придбаного у Dragon Capital. У 2026 році плануємо перенести туди свій склад, який обслуговуватиме роздрібну мережу EVA в центральних областях України", – наведено в повідомленні слова виконавчої директорки ТОВ "Руш" Ольги Шевченко.

За її словами, власний розподільчий центр EVA у Київській області загальною площею 43 тис. кв. м розділений на склад для роздрібної мережі (22 тис. кв. м) та електронної комерції (21 тис. кв. м). Після переобладнання придбаного складу площею 19,1 тис. кв. м компанія планує повністю віддати власний розподільчий центр від потреби напряму e-commerce.

Придбання активу біля діючого складу також дасть змогу зберегти команду в Броварах, зазначила Шевченко.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Руш" придбати ДП "СК Омега-1 Логістик" у січні 2024 року. Угода з продажу була завершена у лютому.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На кінець 2024 року мережа налічувала близько 1080 магазинів, що працюють.

Теги: #eva #логістика

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