Учасники першої групи програми REDpreneurUA захистили бізнес-плани для отримання грантів

Учасники першої групи програми REDpreneurUA зробили крок до своєї підприємницької мети — фінального захисту бізнес-планів та отримання грантової підтримки.

“Представлені бізнес- ідеї пропонують низку креативних і ефективних бізнес-ідей, від навчальних ігор для дітей до лікувальної верхової їзди та крафтового виробництва сиру. Інші ініціативи включають екологічне землеробство, млинарство, свічки ручної роботи, майстерня з переробки одягу. Декілька підприємств прагнуть зробити внесок у місцеву економіку за допомогою проектів, починаючи від крафтових пекарень і закінчуючи виробництвом меблів”, - повідомляє Український Червоний Хрест (УЧХ) у Фейсбуці в суботу.

З 24 бізнес-ідей учасників, що успішно пройшли навчальну програму REDpreneurUA - розвиток підприємницьких навичок та підприємництва, 17 отримали грантову підтримку.

REDpreneurUA — це програма, яка допомагає людям постраждалим від війни, розпочати власну справу та зробити внесок у відновлення економіки України. Протягом двох років близько 70 бізнес-проєктів отримають фінансування від 5 тис. до 15 тис. євро та експертний супровід. Ініціатива реалізується Українським Червоним Хрестом у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду Neighbour in Need (Австрія).

Ця програма — частина міжнародної франшизи REDpreneur, що розширює можливості малого та мікробізнесу, сприяючи економічному зростанню країни. Учасники першої когорти — представники вразливих категорій населення — отримали комплексну підтримку на всіх етапах створення власного бізнесу. Програма включала індивідуальні навчальні плани, менторську підтримку від експертів, онлайн-курси та практичні сесії, нетворкінг і обмін досвідом, зустрічі з успішними підприємцями.

Особливий акцент зроблено на соціальному підприємництві — бізнес-моделі, що не тільки приносить прибуток, а й вирішує важливі суспільні проблеми. Учасники розробляли проєкти, які сприятимуть створенню робочих місць і розвитку місцевих громад.