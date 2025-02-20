"Енергоатом" заявив про забезпечення компанією високого рівня аварійної готовності

На базі філії "ВП "Аварійно-технічний центр" АТ "НАЕК "Енергоатом" пройшли чергові збори керівників структурних підрозділів з питань аварійної готовності та реагування філій спільно з дирекцією товариства.

Як повідомили у компанії, на порядку денному стояло питання цивільного захисту, оцінка готовності до подій, які можуть статися навколо атомних станцій, взаємодія з підрозділами ДСНС в умовах воєнного стану.

"Усі учасники зборів продемонстрували високий рівень готовності до дій у надзвичайних умовах", - повідомила НАЕК у телеграм-каналі в четвер.

За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, товариство постійно вдосконалює систему аварійного реагування, беручи до уваги всі можливі загрози.

"Енергоатом" забезпечує високий рівень аварійної готовності, адаптуючи підходи до нових викликів, що виникають у зв’язку з військовими загрозами від рф. Ми тісно співпрацюємо з відповідними службами та міжнародними партнерами, аби гарантувати безпеку наших ядерних об’єктів за будь-яких умов", – зазначив він.

Наразі АТ "НАЕК "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.