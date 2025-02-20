НБУ працює над "Білою книгою" з рекомендаціями банкам щодо впровадження стандартів ESG

Національний банк України (НБУ) напрацьовує "Білу книгу" рекомендацій для банківської системи стосовно імплементації ESG (Environmental Social Governance) стандартів, повідомила перша заступниця голови Національного банку Україна (НБУ) Катерина Рожкова на полях події "FinYear" в Києві.

"Ми затвердили концепцію імплементації цих стандартів в банківському секторі. Поки що ми працюємо над "Білою книгою". Ми пообіцяли банкам вже в цьому році випустити ґрунтовні методологічні рекомендації щодо імплементації цих стандартів у всіх банківських політиках, не тільки при оцінці ризиків (…) ESG стандарти – це не тільки про викиди вуглецю і про зелений перехід, це ще й соціальні стандарти…", - сказала вона під час виступу.

За її словами, НБУ починає працювати за цим напрямком з банками, після чого планує сприяти впровадженню ESG стандартів небанківським фінансовим сектором, у тому числі страховими компаніями.

"Це принципи сталого розвитку. Насправді вся Європа вже за ними живе, тому нам треба туди рухатися", - констатувала Рожкова.