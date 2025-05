У Брюсселі презентували Білу книгу про удосконалення санкцій

Представники трьох громадських організацій цього тижня у Брюсселі презентували Білу книгу "Майбутнє європейського лідерства в економічному стримуванні агресії", яка закликає Європейський Союз посилити економічний тиск на РФ та стати рушієм санкційної коаліції, повідомила пресслужба організації Razom We Stand - одного з розробників документа.

Як повідомляється у прессрелізі Razom We Stand у четвер, Білу книгу було погоджено Експертною групою з питань санкційної політики при Кабміні. Її підготувала Національна санкційна коаліція за участі Razom We Stand. Документ презентували представники трьох громадських організацій - Ради Економічної Безпеки, Razom We Stand та Інституту Законодавчих Ідей.

Автори проаналізували досягнення та вразливі місця санкційної політики ЄС і запропонували практичні інструменти для зміцнення економічної безпеки блоку — як у відповідь на російську агресію, так і для протидії майбутнім загрозам.

"Ми закликаємо ЄС застосувати всі доступні інструменти та заходи для того щоб скоротити доходи Кремля від експорту енергоресурсів. Серед заходів, які ЄС ще не застосовував в повній мірі - санкції проти капітанів суден тіньового флоту та компаній, які забезпечують їх екіпажами", - наголосив стратегічний радник Razom We Stand Олег Савицький, якого цитує пресслужба.

"Ми рекомендуємо створити офіційний чорний список суден, причетних до обходу санкцій. Країни-члени ЄС користуючись таким чорним списком зможуть краще контролювати безпеку судноплавства у своїх територіальних водах. Ми також закликаємо посилити співпрацю зі страховими компаніями та розвідувальними структурами для глобального контролю за обходом санкцій на експорт енергоресурсів", - додав він.

Підчас обговорення документу на панельній дискусії Томаш Шінделар, заступник керівника підрозділу санкцій Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), висловив підтримку комплексним підходам, викладеним у Білій книзі. На прикладі протидії тіньовому флоту РФ він пояснив, як вже еволюціонували санкційні інструменти ЄС:

"Спочатку ми фокусувались виключно на суднах, але останній аналіз показав, що навколо тіньового флоту існує ціла екосистема операторів — страхові компанії, флот-менеджери, постачальники послуг. І якщо ці суб’єкти також серйозно вражені санкціями, це дозволяє порушити роботу всього механізму, водночас зберігаючи тиск на сам флот. 17-й пакет санкцій став першим, де ми застосували такий комплексний підхід. Ми більш ніж удвічі збільшили кількість суден під санкціями і вперше включили до обмежень не лише самі судна, а й пов’язаних операторів — не тільки в Росії, а й у третіх країнах".

Горизонтальні рекомендації Білої книги включають створення єдиного санкційного органу ЄС, впровадження аналога американського списку санкційних суб’єктів (entity list), посилення контролю за експортом високоризикових товарів, запровадження екстериторіальних (вторинних) санкцій за сприяння обходу обмежень, а також збереження санкцій проти російського оборонного сектору, експорту енергоносіїв та ядерних технологій навіть після завершення бойових дій.

Razom We Stand - українська організація, що працює на міжнародному рівні, закликаючи до повного і постійного ембарго на російське викопне паливо та негайного припинення всіх інвестицій в російські нафтогазові компанії шляхом революційної відмови від викопного палива в усьому світі.