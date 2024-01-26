Економіка

10:57 26.01.2024

Експерти розробили Білу книгу щодо поводження з азбестовмісними матеріалами в Україні

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Експерти міжнародних компаній CES clean energy solution, iC consulenten Ukraine і Neo Eco Ukraine розробили спільний документ щодо поводження з азбестовмісними матеріалами (АВМ), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбах компаній.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2023 року набув чинності Закон "Про систему громадського здоров'я", яким заборонено використання в Україні азбесту та азбестовмісних матеріалів (хризолітового шиферу, певних видів труб, ізоляційних матеріалів) у проєктах реконструкції та нового будівництва. Азбестовмісні матеріали, виявлені під час реконструкції та ремонту, варто видаляти та захоронювати як небезпечні відходи.

Однак поки що в Україні немає нормативних актів, що детально розписують процес захоронення АВМ. Зважаючи на зростаючий обсяг будівель, які потребують відновлення, загострюється питання правил поводження з такими небезпечними відходами. Найчастіше проєкти відновлення реалізуються із залученням донорських і кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, і одна з вимог до таких проєктів - процедури з АВМ мають бути гармонізовані з міжнародними стандартами.

Андреас Хельбль, керуючий партнер CES clean energy solution, повідомив, що протягом більш ніж 15-річного досвіду роботи в Україні, у реалізованих проєктах відновлення будівель та об'єктів критичної інфраструктури компанія вирішувала питання поводження з азбестом.

"За відсутності національного законодавства, гармонізованого з міжнародними стандартами щодо поводження з небезпечними матеріалами, такими як азбест, а також обмеженої присутності учасників ринку (інженерів/проєктувальників, будівельних компаній, експертів з технагляду тощо) в Україні, які звикли працювати згідно з міжнародними стандартами, ми розробляли для кожного проєкту спеціальні методичні настанови, навчальні програми та механізми перевірки, які значною мірою відповідають міжнародним нормам", - зазначив він.

Він висловив сподівання, що Біла книга, розроблена на основі практичного досвіду екологічними експертами в галузі будівництва та відновлення інфраструктури, сприятиме широкому практичному впровадженню національних і міжнародних стандартів.

Директор Neo Eco Ukraine Барт Грюєр оцінив масштаби завдання в Україні як "мільйони тонн азбестовмісних матеріалів".

"Neo Eco Ukraine пишається тим, що у співпраці з CES, iC Ukraine та іншими експертами підготувала вчасну та всеосяжну Білу книгу щодо поводження з азбестом. Широке розповсюдження та популяризація цього документа сприятиме поступовому досягненню високих стандартів громадської безпеки, запобіганню потенційній екологічній катастрофі, підвищенню відповідальності у поводженні з небезпечними матеріалами та впровадженню інноваційних практик для їх ефективної переробки", - зазначив Грюєр.

Одна з найважливіших цілей цієї ініціативи - підтримка органів влади в подальшій розробці норм і правил, які створять для всіх учасників процесу чіткі правила роботи.

Біла книга створена на волонтерських засадах. Експерти, які брали участь у її підготовці, мають практичний досвід роботи з АВМ і за кордоном, і в Україні, тому Біла книга повністю узгоджується з українським законодавством, а також враховує реалії у сфері поводження з небезпечними матеріалами в Україні. Серед проблем експерти назвали обмежену доступність обладнання та лабораторної інфраструктури; дефіцит кваліфікованої/навченої робочої сили; недостатню поінформованість національних зацікавлених сторін щодо найкращих міжнародних практик; обмеженість фінансових ресурсів.

Біла книга охоплює повний цикл поводження з АВМ - від перевірки та ідентифікації до обробки та захоронення.

"Сподіваюся, що завдяки нашій спільній роботі зросте кількість підрядних компаній та спеціалістів технічного нагляду, які не лише розумітимуть проблему поводження з азбестовмісними матеріалами як із небезпечними відходами, дотримуватимуться вимог чинного законодавства у цій сфері, а й знатимуть, як організувати процес на основі найкращих світових практик галузі", - зазначила Юлія Чорна, експертка iC Ukraine з екологічних питань та сталого розвитку.

Ознайомитися з Білою книгою щодо поводження з азбестовмісними матеріалами в Україні українською та англійською мовами можна за посиланням. 

Теги: #азбест #біла_книга

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