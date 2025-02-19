Інтерфакс-Україна
Економіка
19:17 19.02.2025

Україні важлива умова довгого і стійкого миру - бізнес

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Україні важлива умова довгого і стійкого миру - бізнес

Заяви Трампа та зустрічі у Саудовській Аравії представників США та Росії знижають вірогідність справедливого миру, для розвитку Україні важлива умова довгого та стійкого миру, вважають представники бізнесу, опитанного "Інтерфакс-Україна".

"Враховуючи заяви Трампа та зустрічі в Ер-Ріяді вирогідність припинення вогню стала значно більше і зараз дуже висока, але вирогідність миру стала значно менше і зараз дуже низька", - прокоментував засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

За його думкою, завершення війни на умовах, які не прийнятні українському суспільству та головне військовим — це неминуче продовження війни в середньостроковому майбутньому 5-10 років.

"Чи допоможе припинення вогню залученою інвестицій та покращить інвестклімат — звісно, що так. Мені, як підприємцю це буде вигідно. Але мені, як українцю, буде прикро, якшо ми завершимо її не справедливо для України. Але наголошую, що я не військовий і не маю права гучно заявляти про те, що війна не має завершуватись якнайшвидше", - каже Лупашко.

"Заяви Трампа і зустрічі в Саудівській Аравії - це усе поки що розмови, багато розмов, подивимося. Що стосується інвестицій, то вони починають йти в країну, коли є розуміння захищеності цих інвестицій. Але в країні, в якій війна або воєнний стан про захист інвестицій навіть і мови бути не може. Тому Україні важлива умова довгого і стійкого миру. Тоді інвестиції в нашу країну підуть", - зазначив акціонер Meest Вячеслав Лисенко.

Стосовно можливим преференціям майбутнім інвесторам, Лисенко вважає що їх не повинні мати ніякі країни, у всіх мають бути однакові правила гри.

"Єдине, що дуже важливе, захищеність інвестицій від корупції, від правоохоронних органів і забезпечення захищеності цих інвестицій. Ось ці три речі мають бути обов'язково забезпечені для усіх інвесторів, і українських у тому числі", - сказав він.

Теги: #бізнес #мир #опитування

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