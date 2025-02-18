Інтерфакс-Україна
Економіка
19:27 18.02.2025

Україна планує залучити $2,7 млрд від МВФ в 2025р

1 хв читати
Україна планує залучити $2,7 млрд від МВФ в 2025р

В цьому році Україна планує залучити $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль.

"Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF (…) Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Шмигаль повідомив, що він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.

"Подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів", - зазначив він.

 

 

Теги: #мвф #фінанси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 26.05.2025
Шмигаль обговорив із місією МВФ подальшу співпрацю і майбутній транш

Шмигаль обговорив із місією МВФ подальшу співпрацю і майбутній транш

13:34 24.05.2025
Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025

Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025

23:56 22.05.2025
Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

16:33 21.05.2025
Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

09:30 20.05.2025
Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

23:33 25.04.2025
Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

09:31 04.04.2025
Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

15:10 18.03.2025
Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

Чиста виручка IDS Ukraine зросла на 25%, EBITDA перевищила 1,35 млрд грн

17:22 13.03.2025
X-Change: ваш надійний фінансовий партнер

X-Change: ваш надійний фінансовий партнер

16:08 04.03.2025
У Києві відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи

У Києві відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи

ВАЖЛИВЕ

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

ОСТАННЄ

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в березні зменшився на 14,2% до лютого - НБУ

Бізнес закликав Кабмін відтермінувати зміни регулювання обігу хімречовин

Експорт зерна у травні просів удвічі порівняно з травнем-2024 – Мінагрополітики

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

ДТЕК за останній тиждень відновив електропостачання майже 115 тис. абонентів у чотирьох областях

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА