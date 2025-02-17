Інтерфакс-Україна
Економіка
19:20 17.02.2025

Угода з ОАЕ про всеосяжне економічне партнерство передбачає безмитну торгівлю м’ясними і молочними продуктами, агропереробкою

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Угода з ОАЕ про всеосяжне економічне партнерство передбачає безмитну торгівлю м’ясними і молочними продуктами, агропереробкою

Угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) передбачає вільну торгівлю між країнами та лібералізацію доступу до ринків товарів, зокрема, українським аграрним компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Українським компаніям, зокрема, і аграрним, буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ. Вони отримають передбачувані умови торгівлі і усунення бар’єрів для експорту та інвестування. Все це збільшить товарообіг між двома країнами", - написав він у Telegram.

Коваль підкреслив, що завдяки зусиллям президента, урядової команди та посольства України в ОАЕ відкрито ринки для збуту української продукції без сплати ввізного мита. Серед них: яловичина, баранина, молочні та перероблені продукти харчування. Відтак Міністерство аграрної політики та продовольства продовжує працювати над розвитком тваринництва та глибинної переробки.

"Впевнений, угода про всеосяжне економічне партнерство між двома країнами – це нова ера можливостей, співпраці та економічних перспектив. Це можливість для українських виробників відкривати нові ринки та створювати спільні підприємства в Україні з еміратськими компаніями. Для нашого агросектору - це чергова сильна перемога", - резюмував міністр агрополітики.

 

Теги: #оае #агро #торгівля

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