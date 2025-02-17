Інтерфакс-Україна
Економіка
10:08 17.02.2025

Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд — KSE

3 хв читати
Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд — KSE
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, станом на листопад 2024 року сягнула майже $170 млрд, що на $12,6 млрд більше, ніж на початку 2024 року, повідомила пресслужба Київської школи економіки (KSE).

Згідно з оцінкою аналітиків KSE, Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства економіки, найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.

Житловий сектор залишається найбільш постраждалим — прямі збитки оцінюються у $60 млрд. Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 тис. житлових будівель, з яких 209 тис. — приватні будинки, 27 тис. — багатоквартирні, а ще 600 — гуртожитки. У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області, ідеться в дослідженні.

Втрати транспортної інфраструктури аналітики оцінюють у $38,5 млрд. При цьому пошкоджено та зруйновано понад 26 тис. км автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд. Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів — $0,85 млрд, авіаційної галузі — $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд — знищено або пошкоджено 260 тис. автомобілів.

Енергетичний сектор України втратив $14,6 млрд. Внаслідок атак було повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, пошкоджено або зруйновано значну інших генеруючих потужностей, а також високовольтних підстанцій та об’єктів нафтогазової інфраструктури.

Промисловість, будівництво та сектор послуг, за оцінкою експертів, зазнали збитків на $14,4 млрд. Підприємства втратили обладнання, виробничі площі та логістичні потужності. Станом на листопад 2024 року зруйновано або серйозно пошкоджено майже півтисячі великих і середніх приватних, а також державних підприємств.

У KSE збитки агропромислового комплексу оцінили в $10,3 млрд. Втрачено понад 130 тис. одиниць сільгосптехніки, знищено або пошкоджено 4 млн тонн зерносховищ та 16 тис. га багаторічних культур. Значних втрат зазнав і лісовий фонд — через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тис. га лісів, втрати оцінюються у $4,5 млрд.

Втрати освітньої інфраструктури оцінюються у $7,3 млрд. За період повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4 тис. закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.

Охорона здоров’я втратила $4,3 млрд. Під удари потрапили лікарні, поліклініки та інші медичні заклади. Загалом пошкоджено 1 554 медичні об’єкти, зокрема 515 лікарень та 465 амбулаторій.

Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд. Постраждали 3 921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.

Сектор житлово-комунального господарства втратив $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.

Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд. Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%, знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку, резюмували аналітики.

Теги: #війна #збитки #kse #інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 24.05.2025
Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:55 23.05.2025
Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

Президенти Кіпру та Фінляндії обговорили російську війну в Україні в контексті європейської безпеки

22:38 22.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

21:16 21.05.2025
Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

08:12 21.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

06:16 21.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

00:12 21.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 129 ворожих атак - Генштаб

09:14 20.05.2025
Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

"Укренерго" використає досвід Ісландії як одного з лідерів технологій підвищення ефективності високовольтних електромереж

Уряд затвердив план дій для подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів

Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА