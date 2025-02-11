Інтерфакс-Україна
Економіка
21:29 11.02.2025

"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

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"Укрнафта" реалізувала 1,5 мільйона літрів пального для військових зі знижкою

Завдяки програмі підтримки "Плюси" в застосунку "Армія+", в рамках якої "Укрнафта" надає знижки військовим, їм вдалося заощадити більше 4 млн. грн., всього по програмі було реалізовано 1,5 мільйона літрів пального, повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Маємо гарні результати підтримки наших захисників у програмі «Плюси» в застосунку Армія+ від Міністерство оборони України. Десятки тисяч військових уже скористалися знижками на АЗК UKRNAFTA, здійснивши майже 60 тисяч транзакцій", - написав він у фейсбук у вівторок.

За словами Корецького, "це сотні тисяч літрів дизелю, бензину і скрапленого газу, що перетворилися на десятки тисяч заправлених автомобілів наших захисників. Завдяки програмі військовим уже вдалося заощадити більше 4 мільйонів гривень".

"Нагадую, що UKRNAFTA надає знижки для військових у застосунку Армія+ на наших АЗК: - 3 грн/л на бензин і дизель; 0,5 грн/л на скраплений газ; 30% на меню АЗК", - додав Корецький.

Довідка:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #армія #пальне #укрнафта

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