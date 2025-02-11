Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП

Міністерство фінансів України на шостих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, відхиливши 43% попиту.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим і скоротився майже втричі порівняно із попереднім вівторком – відповідно до 621,4 млн грн та 552,6 млн грн.

Мінфін відмовився задовільнити 2 із 19 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 3 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,2%, а обсяги продажів впали до 375,5 млн грн та 301,9 млн грн з відповідно 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн тиждень тому.

Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,07 в.п. – до 15,84%, тоді як ОВДП червень-2027 – на 0,1 в.п., до 16,9% річних.

Окрім того Мінфін позапланово виставив на аукціон новий випуск з погашенням у січні 2027 року. За пропозиції 5 млрд грн попит склав 458,5 млн грн, Мінфін зміг залучити ще 342,7 млн грн, встановивши ставку відсікання 16,65% та відхиливши 2 з 8 заявок за ставками до 16,7% річних.

Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.