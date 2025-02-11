Міненерго США трохи підвищило прогноз ціни Brent на 2025р - до $74,5 за барель

Міненерго США підвищило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,31 до $74,5 за барель, випливає з даних щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA) відомства.

Прогноз на 2026 рік залишено без змін - $66,46 за барель.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року EIA оцінило середню ціну Brent у $80,56 за барель.

Міненерго США також підвищило прогноз світового попиту на нафту та інші рідкі вуглеводні (РВВ) у 2024 році зі 104,1 млн барелів на добу (б/д) до 104,14 млн б/д.

З урахуванням того, що EIA зберегло оцінку нафтового попиту в 2023 році на рівні 102,77 млн б/д, прогноз зростання світового споживання за підсумками поточного року також підвищено на 40 тис. б/д - до 1,37 млн б/д.

Прогноз попиту на РВВ у 2026 році підвищено на 30 тис. б/д - зі 105,15 млн б/д до 105,18 млн б/д. Таким чином, EIA тепер оцінює зростання нафтового попиту наступного року в 1,04 млн б/д, що всього на 10 тис. б/д менше, ніж у січневому звіті.