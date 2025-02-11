Мінекономіки сподівається залучити донорське фінансування для держпрограми компенсації розмінування с/г земель - Свириденко

Міністерство економіки України сподівається залучити донорське фінансування у межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення, про це повідомила пресслужба міністерства з посиланням на слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

"У цьому році ми продовжимо програму (держпрограму компенсації розмінування земель с/г призначення - ІФ-У) й сподіваємось залучити до неї донорське фінансування, щоб очистити ще більше сільськогосподарських земель", - процитувала міністерку пресслужба Мінекономіки.

У повідомленні зазначається, що протягом січня аграрії подали 34 нові заявки на участь у програмі.

З початку програми та станом на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тис. га. Вартість робіт за договорами — більш ніж 536,5 млн грн.

Як зазначила Свириденко, уряд продовжує працювати над посиленням спроможностей у сфері протимінної діяльності. З початку року кількість сертифікованих операторів збільшилась до 82. Наразі триває робота над автоматизацією процесів сертифікації, що ще більше прискорить швидкість та зручність отримання сертифікатів та сприятиме збільшенню кількості операторів на ринку.

Окрім того, триває спільна з міжнародними партнерами робота над посиленням забезпечення операторів технікою та обладнанням для розмінування. Зокрема, на сьогодні Україна має вже понад 200 машин механічного розмінування, в країні локалізоване виробництво закордонних зразків техніки.