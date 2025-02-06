Інтерфакс-Україна
Економіка
13:08 06.02.2025

"Укрнафта" та ЄБРР планують будівництво сучасної парогазової ТЕЦ

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ПАТ "Укрнафта" та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планують будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна забезпечити електроенергією й теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

Як повідомила "Укрнафта" в пресрелізі в четвер, директор ПАТ Сергій Корецький та команда підприємства провели робочу зустріч з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та представниками банку.

"Детально обговорили статус проєктів, над якими вже працює компанія та намітили чіткі кроки щодо планування додаткового фінансування для будівництва нової сучасної генерації", - зазначив процитований у пресрелізі Корецький.

Як повідомлялося з посиланням на голову Наглядової ради "Укрнафти" Данкана Найтінгейла, компанія працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

ЄБРР у грудні 2024 року розпочав процедури закупівлі газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою»".

Першу закупівлю оголошено на постачання газопоршневих електростанцій і когенераційних установок для трьох об'єктів сумарною встановленою електричною потужністю близько 70 МВт.

Другу закупівлю оголошено на поставку електростанцій з газовими двигунами в контейнерах загальною потужністю близько 56 МВт. Це модульні установки, які можна переміщати залежно від потреб.

"Укрнафта" та ЄБРР на початку грудня 2024 р. підписали кредитну угоду на EUR80 млн, яка має на меті постачання та встановлення газових розподілених електростанцій і когенераційних потужностей у різних областях України.

Крім того, кредит ЄБРР буде співфінансовано за рахунок інвестиційних грантів у EUR9,5 млн від Нідерландів і EUR12,5 млн від США, які буде спрямовано через спеціальний фонд ЄБРР, а також за рахунок гранту технічної підтримки в розмірі EUR1,8 млн від інших донорів.

Довідка:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #єбрр #укрнафта

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