Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 06.02.2025

"Укренерго" планує нові аукціони на балансуючу потужність і розраховує розподілити там не менше 300 МВт – глава компанії

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"Укренерго" планує нові аукціони на балансуючу потужність і розраховує розподілити там не менше 300 МВт – глава компанії

НЕК "Укренерго" цього року планує проводити чергові аукціони на нову балансуючу потужність для роботи на ринку допоміжних послуг, а саме автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ), і розраховує розподілити там щонайменше 300 МВт, повідомив т.в.о голови правління компанії Олексій Брехт. 

"Такі аукціони проводити ми будемо, і цьогоріч будемо виставляти навіть трохи більше, ніж на 500 МВт (…). І я, принаймні, з розуміння аудиторії та їхнього прагнення, очікую, що ми на наступному аукціоні додаткових мінімум 300 МВт ще розподілимо", – сказав Брехт в бліцінтерв’ю "Енергореформі".

Він зазначив, що, найімовірніше, "Укренерго" буде проводити такі аукціони саме з умовою, що об’єкт має бути запущений не більше, ніж через рік після нього. За його словами, пропозиції від потенційних учасників продовжити цей термін надходили, але "Укренерго" схиляється до того, що року достатньо.

"Ось ми маємо приклад (підключення ОККО УЗЕ потужністю 20 МВт – ЕР), з якого починали розмову, що можна збудувати менше, ніж за півроку після аукціону", – вказав Брехт.

Як повідомлялося, днями Група компаній "ОККО" достроково ввела в експлуатацію установку зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю 20 МВт для роботи на ринку допоміжних послуг. "ОККО" брала участь у першому спецаукціоні з довгострокового придбання "Укренерго" допоміжних послуг влітку 2024 року. На ньому інвестори прогарантували будівництво майже 99 МВт нових потужностей для надання резервів підтримки частоти (РПЧ) терміном на п'ять років (закрита майже вся потреба "Укренерго"). Ці потужності мали були введені в експлуатацію до жовтня 2025 року. Передбачалося, що це, насамперед, будуть УЗЕ.

У 2024 році (серпень та грудень) "Укренерго" провела ще два спецаукціони для надання допоміжних послуг – цього разу послуг з автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ). На них було закрито трохи більше 400 МВт із 1 ГВт потреби "Укренерго" в таких потужностях.  За умовами серпневого та грудневого аукціонів-2024, потужність мала бути введена в експлуатацію до жовтня 2025 та січня 2026 року. Аукціони були розраховані, зокрема, на газові установки, станції на біопаливі.

Теги: #укренерго #потужність #аукціони

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