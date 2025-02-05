Зеленський на засіданні РНБО доручив врегулювати дисбаланс експорту та імпорту

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив врегулювати дисбаланс імпорту та експорту на засіданні Ради національної безпеки на оборони (РНБО), повідомляється на сайті президента в середу.

"Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей", - наголосив глава держави.

Згідно з опублікованим президентом відео в Телеграм-каналі, новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час засідання звернув увагу на задоволення урядом експортного забезпечення сільгосппродукції.

Кравченко наголосив, що за січень 2025 р. ДПС заблокувала 284 податкових накладних на суму майже 2 млрд грн. Загалом це стосувалось тих, в кого не було підтвердження походження зерна, земельного банку або урожайності.

"Такими діями ми заблокували незаконне виведення грошових коштів з нашої держави і заблокували ухилення від сплати податків. Але також це рішення уряду про провадження експортного забезпечення надало можливість повертати дуже швидку валютну виручку і повертати її на 100%", - пояснив він.

За словами голови ДПС, на сьогодні служба майже повернула більше 80% валютної виручки, в грошовому вираженні сума склала 73 млрд грн.

Як повідомляла Державна митна служба, український експорт у січні-грудні 2024 року зріс на 15,5% порівняно з 2023 роком - до $41,6 млрд, водночас імпорт збільшився на 11,3% - з $63,5 млрд до $70,7 млрд.

Оподатковуваний імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподатковуваного імпорту 2024 року становило $0,51/кг, що на 5% більше, ніж 2023 року.