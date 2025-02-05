Інтерфакс-Україна
Економіка
12:52 05.02.2025

Зеленський на засіданні РНБО доручив врегулювати дисбаланс експорту та імпорту

2 хв читати
Зеленський на засіданні РНБО доручив врегулювати дисбаланс експорту та імпорту
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив врегулювати дисбаланс імпорту та експорту на засіданні Ради національної безпеки на оборони (РНБО), повідомляється на сайті президента в середу.

"Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей", - наголосив глава держави.

Згідно з опублікованим президентом відео в Телеграм-каналі, новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час засідання звернув увагу на задоволення урядом експортного забезпечення сільгосппродукції.

Кравченко наголосив, що за січень 2025 р. ДПС заблокувала 284 податкових накладних на суму майже 2 млрд грн. Загалом це стосувалось тих, в кого не було підтвердження походження зерна, земельного банку або урожайності.

"Такими діями ми заблокували незаконне виведення грошових коштів з нашої держави і заблокували ухилення від сплати податків. Але також це рішення уряду про провадження експортного забезпечення надало можливість повертати дуже швидку валютну виручку і повертати її на 100%", - пояснив він.

За словами голови ДПС, на сьогодні служба майже повернула більше 80% валютної виручки, в грошовому вираженні сума склала 73 млрд грн.

Як повідомляла Державна митна служба, український експорт у січні-грудні 2024 року зріс на 15,5% порівняно з 2023 роком - до $41,6 млрд, водночас імпорт збільшився на 11,3% - з $63,5 млрд до $70,7 млрд.

Оподатковуваний імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподатковуваного імпорту 2024 року становило $0,51/кг, що на 5% більше, ніж 2023 року. 

Теги: #імпорт #урегулювання #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 13.05.2025
Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

09:44 12.05.2025
МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

18:32 02.05.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

14:47 02.05.2025
Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

17:23 01.05.2025
Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

14:59 01.05.2025
Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

19:38 30.04.2025
Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

17:52 25.04.2025
Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

13:51 24.04.2025
Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

12:40 24.04.2025
Україна спростила процедуру імпорту вибухових речовин

Україна спростила процедуру імпорту вибухових речовин

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Dragon Capital прогнозує зростання ВВП України на 2,5% у разі продовження війни та 3,5-5,5% – за перемир’я

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА