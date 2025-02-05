В Офісі президента потенційно може з’явитися заступник з економіки

В Офісі президента (ОП) України нещодавно був створений соціально-економічний директорат, який включає питання економіки, енергетики, соціальну політику, пенсії, дотації, і входить до зони відповідальності заступника голови ОП Віктора Микити, повідомив сам Микита в інтерв’ю виданню "Forbes Україна".

"Потенційно може з’явитися профільний заступник з економіки, й частина цих секторів перейде до нього", – сказав Микита.

Водночас він відзначив, що чітких дедлайнів щодо появи такого заступника з економіки немає.

"Зараз є радник президента з економічних питань – Олександр Камишін. Поки працюємо так, а далі подивимось, наскільки я справлятимусь", – пояснив Микита.

Він додав, що основні напрямки, за які він відповідає, – регіональна політика, а також економічні питання, пов’язані з місцевими бюджетами.

"Працюю з законами, які мають стратегічне значення. Наприклад, підвищення податків, питання енергетики – даю поради, працюю у робочих групах, спілкуюсь із міністрами. Доповідаю керівнику ОП Андрію Єрмаку, даю своє бачення, оцінку", – уточнив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, Микита був призначений в ОП на початку вересня 2024 року, а до цього очолював Закарпатську ОДА з грудня 2021 року. З 2003 року він працював у правоохоронних органах, зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Закарпатській області та обіймав посаду в центральному апараті СБУ.

До вересня 2024 року в ОП на посаді заступника голови із листопада 2021 року працював Ростислав Шурма, який курував питання економіки та енергетики, а ще одним заступником, відповідальним за регіональну політику, був Олексій Кулеба, який очолив Мінрозвитку.

Два джерела повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що на можливу посаду заступника голови ОП з економіки розглядається кандидатура заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, Юрія Каціона. В той же час один зі співрозмовників агентства уточнив, що, ймовірно, у разі такого призначення зона відповідальності нового заступника буде меншою за ту, що була у Шурми. За словами джерела, це пов’язано, серед іншого, й зі збільшенням спроможності та зони відповідальності Міністерства економіки на чолі із першим віце-прем’єром Юлією Свириденко.