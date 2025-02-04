Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 04.02.2025

Україна сама має вирішувати долю ХАЕС-3,4, а МАГАТЕ слідкуватиме за безпекою – Гроссі

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Україна сама має вирішувати долю ХАЕС-3,4, а МАГАТЕ слідкуватиме за безпекою – Гроссі

 Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає внутрішнім питанням України рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС, а його місія полягає в дотриманні норм безпеки роботи атомних станцій, заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проекти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він журналістам у Києві у вівторок після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

Гроссі повідомив, що обговорював проєкт добудови ХАЕС-3, 4 з міністром енергетики Германом Галущенком, главою НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, а також збирається обговорити це з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом пізніше сьогодні про це, тому що агентство, звичайно, готове (допомогти – ЕР), і ми вже розпочали певну аналітичну роботу щодо конкретних сфер, де могли б надати оцінку безпеки проєкта", – сказав він, додавши, що, можливо, вже сьогодні буде оголошено про певні результати обговорення.

За його словами, це був би дуже цікавий проект, оскільки ще не було прикладів повернення до призупиненої добудови АЕС.

Гроссі додав, що йому відомо про "великі зусилля та інвестиції" України в добудову блоків №3, 4 ХАЕС, ступінь готовності будівництва яких - на ХАЕС-3 до 80%, на ХАЕС-4 – до 25%, а також про наміри країни використати обладання реакторів, які свого часу не використала Болгарія на майданчику Белене.

"Внутрішнє становище країни, хоч і є актуальним і важливим, але не є для нас вирішальним фактором. Кожна країна вирішує відповідно до власної конституції та політичної ситуації, чи збирається вона щось продовжувати", –  наголосив глава МАГАТЕ.

Водночас він акцентував, що для міжнародної спільноти важливо мати переконання, що не буде проблем з точки зору безпеки.

"І я повторюю: ми почали складати те, що називаємо технічним завданням, тобто те, на що ми збираємося дивитися", – наголосив Гроссі.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 лютого, відбувається 11-й від початку повномасштабної агресії Росії візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі в Україну. В його рамках він повідомив про відвідування ПС "Київська 750кВ", яку назвав критично важливою для ядерної енергетики України. На брифінгу він повідомив, що вже цього тижня має відвідати Москву, бо необхідно "підтримував канали зв’язку постійними".

Теги: #гроссі #магате #хаес #енергетика

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