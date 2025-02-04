Інтерфакс-Україна
Економіка
14:40 04.02.2025

NovaPay у 2024 р. наростив кількість переказів на 18%, збільшивши їх обсяг на 31%

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NovaPay у 2024 р. наростив кількість переказів на 18%, збільшивши їх обсяг на 31%

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) у 2024 році виконав 418 млн переказів, що на 18% більше ніж у 2023 році.

Згідно повідомленню пресслужби "НоваПей" у вівторок, загальний обсяг переказів через систему у 2024 році досяг 308,5 млрд грн, що на 31% більше ніж у 2023 році.

Крім того, благодійні фонди здійснили через "НоваПей" 1,5 тис. переказів на 32,5 млн грн.

"Ми пишаємося тим, що навіть у викликах сьогодення можемо стабільно зростати, підтримувати економіку та встановлювати нові рекорди. Це результат злагодженої роботи команди, довіри наших клієнтів та партнерів. Ми продовжуємо впроваджувати інновації, щоб надавати найкращі фінансові сервіси", – цитує пресслужба "НоваПей" гендиректора сервісу Андрія Кривошапко.

NovaPay у 2024 році встановив рекорд, виконавши 2,57 млн операцій за одну добу. Максимальна швидкість обробки досягла 65 транзакцій на секунду.

Крім того, у 2024 році "НоваПей" перерахував до бюджету країни близько 1,5 млрд грн, на 23% більше, ніж у 2023 році.

У перемогу України NovaPay інвестував 5,9 млн грн, що стало ще одним важливим кроком на шляху до спільної мети, повідомили у пресслужбі сервісу.

"НоваПей" (ТМ NovaPay) – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". Сервіс першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Згідно із даними Нацбанку України, на 1 грудня 2024 року ТОВ "НоваПей" випустило 449,11 тис. платіжних карток, з яких активними (мінімум одна операція за листопад) було 123,34 тис. З часткою 0,22% компанія займала 17 позицію на ринку, та поки що суттєво відстає від лідерів ПриватБанку (29,28 млн) та mono (9,86 млн активних карток). В той же час на початок 2024 року "НоваПей" випустило всього 13 тис. карток.

Окрім того, компанія на початок грудня мала 10,71 тис. встановлених платіжних терміналів порівняно із 3,43 тис. на початок року, та встановила перших 10 пристроїв самообслуговування. За кількістю платіжних терміналів "НоваПей" з часткою 2,1% компанія обігнала "Укрпошту" з її 1,4% та займала вже п’яте місце на ринку, де беззаперечним лідером є ПриватБанком з часткою 60,7%.

 

Теги: #перекази #novapay

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