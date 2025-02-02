Інтерфакс-Україна
Економіка
13:37 02.02.2025

Канада і Мексика анонсували заходи у відповідь на запроваджені США 25% мита на імпорт із цих країн

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Канада і Мексика анонсували заходи у відповідь на запроваджені США 25% мита на імпорт із цих країн

Канада запровадить 25% мита на імпорт зі США на суму $155 млрд у відповідь на американські мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом, заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"У відповідь на дії США в сфері торгівлі Канада запровадить 25% мита на товари на суму $155 млрд", - сказав прем'єр у відеозверненні.

Він пояснив, що з вівторка наступного тижня мита торкнуться товарів на суму $30 млрд, потім протягом трьох тижнів, щоб канадські компанії мали час на пошук альтернативних партнерів, - на суму $125 млрд.

Уряд і керівництво провінцій і територій розглядає також можливість запровадження щодо США нетарифних обмежень стосовно критично важливих мінералів, енергоносіїв та інших товарів, зазначив Трюдо.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також доручила міністерству економіки країни підготувати всі можливі заходи у відповідь на запровадження США ввізних мит на мексиканські товари, назвавши наклепом звинувачення з боку Білого дому на адресу уряду Мексики щодо його зв'язків зі злочинними організаціями.

"Доручаю міністру економіки реалізувати план Б, над яким ми працюємо, що містить тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики", - написала Шейнбаум у соцмережі X.

Вона також звинуватила США в неефективній боротьбі з поширенням фентанілу і постачанні зброї злочинним угрупованням у Мексиці.

Шейнбаум запропонувала Трампу створити робочу групу за участю найкращих фахівців у сфері громадської охорони здоров'я та безпеки, розв'язавши проблеми "не через запровадження тарифів, а через переговори й діалог".

Як повідомлялося, Трамп своїм указом наступного тижня запроваджує мита в 25% на товари, імпортовані з Мексики та Канади, і в 10% - з Китаю. Водночас мита на енергоносії з Канади становитимуть 10% і стосуватимуться всієї канадської енергетики, зокрема нафти, газу, електроенергії.

Теги: #мексика #мито #канада #сша

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