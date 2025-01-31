Інтерфакс-Україна
Економіка
14:52 31.01.2025

НБУ опрацьовує документи Тігіпка на купівлю Ідея Банку

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НБУ опрацьовує документи Тігіпка на купівлю Ідея Банку

Пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка стосовно погодження купівлі Ідея Банку надійшов до Національного банку України (НБУ), який опрацьовує їх згідно зі встановленими законодавством процедурами.

"Національний банк України отримав від Сергія Тігіпка відповідний пакет документів щодо погодження набуття істотної участі, який наразі опрацьовується у межах ліцензійних процедур відповідно до законодавства та НПА НБУ", - повідомив регулятор у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin Holding відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.

НБУ 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію як самого польського холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki). У зв'язку з цим український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу за 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим керуючим Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

Наприкінці квітня 2024 року регулятор дав шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто щодо Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом півроку продати Getin Holding 44,98% Ідея Банку, запропонувавши в якості альтернативи продати його частку в Getin Holding, або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin Holding.

Після цього, у жовтні 2024 року, правління Getin Holding і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку, базова сума угоди становила $34 млн.

Того ж місяця Getin Holding S.A. отримав рішення НБУ про продовження на три місяці даного 29 квітня 2024 року шестимісячного терміну на продаж дочірнього українського Ідея Банку – до кінця січня 2025 року.

Дозвіл Тігіпку на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав 12 грудня минулого року.

Теги: #ідея_банк #тігіпко #нбу

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