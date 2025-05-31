Інтерфакс-Україна
Економіка
16:22 31.05.2025

Група ТАС об’єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк, розглядає можливість купівлі страхових компаній – Тігіпко

3 хв читати
Група ТАС об’єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк, розглядає можливість купівлі страхових компаній – Тігіпко
Фото: Forbes Ukraine

Група компаній ТАС зберігає інтерес до подальших M&A операцій у фінансовому секторі: буде розглядати можливості купівлі страхових компаній, а після об’єднання нещодавно придбаного Ідея Банку (Львів) з ТАСкомбанком (Київ) – знову буде дивитися й на банківський ринок, повідомив засновник та власник групи Сергій Тігіпко.

"Будемо розглядати можливості купівлі і страхових компаній, і коли акуратно зіллємо ТАСкомбанк та Ідея Банк, будемо дивитись на ринок банківський", – сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

В коментарі журналісту агентства "Інтерфакс-Україна", Тігіпко зазначив, що таке об’єднання дасть можливість зробити Ідея Банк достатньо стабільним.

Він нагадав, що Ідея Банк фокусувався переважно на роздрібному сегменті, тоді як ТАСкомбанк має сильні позиції у корпоративному секторі, тому їхнє об’єднання дозволить створити потужну універсальну фінансову установу.

За його словами, певна економія буде досягнута на витратах банків, а основна перевага полягатиме у синергії між напрямами діяльності.

У виступі на форумі власник групи ТАС зазначив, що після купівлі Ідея Банк розраховує на 35-40% доходності на інвестований капітал вже цього року.

Тігіпко додав, що ТАС продовжує інвестувати в проєкт віртуального monobank на базі належного групі Універсал Банку, який потребує постійних інвестицій, тому що швидко зростає.

Він підкреслив, що знає, скільки коштує проєкт mono, який складається з ТОВ "Фінтех Бенд" (Дніпро) та Універсал Банку, тож під час війни готовий продати лише незначну частку банку (до 10%) "дуже потужному" інвестору.

"Тільки для того, щоб після того, коли стане ситуація іншою, коли інвестиційний клімат в країні буде інший, коли попит на фінансові активи – а це буде перший попит, який буде цікавити інвесторів – тоді ми могли б допродати", – пояснив Тігіпко.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі не отримував пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку, і вважає, що жоден український інвестор не спроможний її придбати.

"Пропозицій про купівлю частки mono до нас не надходило, жоден український інвестор не зможе купити його частку", – сказав власник групи ТАС журналісту агентства "Інтерфакс-Україна".

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Універсал Банк займав 8-ме місце за загальними активами (159,8 млрд грн, або 4,3% від ринку) серед 60 банків, а чистий прибуток банку у І кв. 2025 року банку становив 1,7 млрд грн. Минулого року mono обійшов Ощадбанк та вийшов на друге місце за кількістю активних платіжних карток: 9,72 млн на кінець березня цього року проти 31,97 млн шт у ПриватБанка та 8,00 млн шт у Ощадбанку.

За даними Нацбанку, у квітні 2025 року ТАСкомбанк посідав 15-ту позицію на ринку за розміром загальних активів - 45,9 млрд грн (1,2%), тоді як Ідея Банк – 27-му з активами 12,0 млрд грн (0,3% ринку).

Польська компанія Getin Holding SA 23 квітня го року завершила продаж усіх акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited Тігіпка за суму еквівалентну $36,5 млн на підставі умовного договору купівлі-продажу, укладеного ще 18 жовтня 2024 року.

За словами Тігіпка на форумі, за минулий рік обсяг інвестицій групи склав $140 млн, а цього року заплановано збільшити їх до $180 млн.

Група "ТАС" є однією з найбільших фінансово-промислових груп в Україні, яка працює в банківському секторі, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі, харчовій промисловості, виробництві пакувальних матеріалів і нерухомості.

Теги: #ідея_банк #тігіпко #тас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 24.04.2025
Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

18:18 22.04.2025
Нацбанк України погодив продаж Ідея Банку Тігіпку

Нацбанк України погодив продаж Ідея Банку Тігіпку

16:15 25.03.2025
НБУ оштрафував Ідея Банк на 102 тис. грн за неетичну поведінку зі споживачами

НБУ оштрафував Ідея Банк на 102 тис. грн за неетичну поведінку зі споживачами

14:52 31.01.2025
НБУ опрацьовує документи Тігіпка на купівлю Ідея Банку

НБУ опрацьовує документи Тігіпка на купівлю Ідея Банку

18:51 12.12.2024
ТАС Тігіпка погодила купівлю Ідея Банку в АМКУ і чекає схвалення НБУ

ТАС Тігіпка погодила купівлю Ідея Банку в АМКУ і чекає схвалення НБУ

07:06 08.11.2024
Тігіпко повідомив про купівлю насіннєвого заводу і будівництво вагонобудівного

Тігіпко повідомив про купівлю насіннєвого заводу і будівництво вагонобудівного

14:46 18.10.2024
Група "ТАС" купує Ідея Банк у польської Getin Holding за $34 млн

Група "ТАС" купує Ідея Банк у польської Getin Holding за $34 млн

09:34 03.05.2024
НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

19:12 08.04.2024
Нацбанк відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

Нацбанк відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

13:59 27.09.2023
Група "ТАС" планує інвестувати в Україні від $30-40 млн у 2024р. у виробництво і банк землі

Група "ТАС" планує інвестувати в Україні від $30-40 млн у 2024р. у виробництво і банк землі

ВАЖЛИВЕ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна та ЄС можуть у червні представити модель торгівлі до вступу України в Союз

Мінфін перестраховується й закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

Зростання капінвестицій в Україні в І кв.-2025 уповільнилося до 32,5%

РФ за три роки війни отримала EUR 883 млрд. доходів за продаж нафти та газу

Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

"Нібулон" удосконалив свої лабораторії для перевірки нішевих культур

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Бізнес має активно входити в освітнє середовище, передавати технології і формувати готового до роботи фахівця - думка

Акціонери "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" проведуть збори з призначення аудитором компанію "Лукас Аудит"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА