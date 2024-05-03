Економіка

09:34 03.05.2024

НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

2 хв читати
НБУ вимагає від Getin Holding продати Ідея Банк протягом півроку

Національний банк України (НБУ) дає шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку (Львів), ідеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

У ньому зазначено, що Getin Holding 2 травня 2024 року отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.

Крім того, аналогічну вимогу висунуто щодо основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki), від якого Нацбанк зажадав упродовж півроку продати Getin Holding 145 318 179 акцій, або 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати частку Чарнецького в Getin Holding або LC Corp BV, що належить йому і яка володіє 34,17% в Getin Holding.

Зазначається, що НБУ встановив термін на виконання цих вимог у шість місяців із дня набуття чинності постановою - 29 квітня.

"Правління емітента повідомляє, що аналізує правові наслідки рішення та оптимальні дії для захисту інвестицій в IBU відповідно до чинного законодавства", - зазначає Getin Holding.

Як повідомлялося, Нацбанк 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецького. У зв'язку з чим, зокрема, український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.

У Польщі в результаті рішень Фонду банківських гарантій польський Idea Bank став частиною банку Pekao, тоді як Getin Noble Bank також введено в процедуру санації, він змінив назву на VeloBank і наприкінці березня цього року його продали американському фонду Cerberus Capital Management LP.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Теги: #нбу #ідея_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 30.04.2024
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

22:30 29.04.2024
НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

19:46 29.04.2024
НБУ в понеділок послабив курс гривні на 6 коп.

НБУ в понеділок послабив курс гривні на 6 коп.

19:29 29.04.2024
Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

23:03 26.04.2024
НБУ перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн прибутку за 2023 р.

НБУ перерахував до держбюджету 38,64 млрд грн прибутку за 2023 р.

09:21 26.04.2024
НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

15:05 25.04.2024
НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

14:42 25.04.2024
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

14:19 25.04.2024
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%

07:34 17.04.2024
Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

"Українська біржа" заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

ОСТАННЄ

Компанія DIM акредитувала споруджувані будинки в програмі "єОселя"

Оптові ціни на свинину перед Великоднем знизилися до 60 грн/кг

"Укрнафта" провела перше за 11 років 3D сейсмічне дослідження

Виплата пенсій пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження - Мінсоцполітики

ДП "Ліси України" додали до переліку критично важливих для економіки підприємств

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточну ділову активність - НБУ

Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%

У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточну ділову активність - НБУ

McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА