Європейська та італійська економіка для посилення потребують того, що може дати Україна

Європейська та італійська економіка для свого посилення потребують саме того, що може дати Україна, впевнений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Інвестиції в український ВПК - це внесок у безпеку ЄС. Інвестиції у видобуток і переробку критичної сировини - це подолання дефіциту в матеріалах для Європи. Інвестиції в аграрну сферу - долучення до глобального проєкту продовольчої безпеки та зменшення міграційного тиску на Євросоюз. Інвестиції в енергетику - це побудова великого енергетичного хаба, який покінчить із залежністю від російських вуглеводів", - сказав він під час українсько-італійського бізнес-форуму в Римі.

Шмигаль зазначив, що ще однією причиною інвестувати в Україну є «держпідтримка інвестицій, максимально спрощене регуляторне середовище, цифровізація процесів взаємодії держави та бізнесу, сотня майданчиків для інвестицій, так звані індустріальні парки, пріоритетна підтримка значних інвестицій обсягом від EUR12 млн.

Він наголосив, що Україна особливу увагу приділяє страхуванню та перестрахуванню військових ризиків.

"На державному рівні створюємо єдину рамку страхування, яка убезпечить інвесторів", - сказав він.

Крім того, ще однією причиною інвестувати в Україну Шмигаль назвав "перспективи відновлення".

"Через російський терор ми зазнали безпрецедентних втрат. На початок 2024 року ми потребували $486 млрд на відновлення. Сьогодні цифра набагато більша. Тут широкий горизонт можливостей, які повною мірою освоїть той, хто зайде на український ринок негайно", - сказав він.

"Упевнені, що Італія відіграватиме провідну роль у відновленні України, посиленні нашої економіки, в її виході на траєкторію розвитку. Кожне євро, інвестоване в Україну, - це не просто гарний бізнес, це внесок у глобальну безпеку, у демократію, у спільні цінності та в наше спільне, краще європейське майбутнє", - наголосив Шмигаль.