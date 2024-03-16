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16:27 16.03.2024

Порошенко привіз морпіхам на Південь FPV-дрони і квадроцикли для евакуації поранених

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Петро Порошенко на Миколаївщині передав підрозділам Морської піхоти дрони-камікадзе, «Мавіки», а також три квадроцикли для швидкої евакуації поранених. 

Боєць батальйону морської піхоти каже – квадроцикли це дуже актуальний, багатофункціональний вид транспорту на війні: «сьогодні отримали чергову партію позашляхових квадроциклів. Невідʼємна річ сучасної війни, тому що багатоцільове використання їх на фронті. І доставляти боєприпаси на передній край, і маневрені групи, протидиверсійні резерви, навіть дрібні штурмові групи та протитанкові засідки. Можна вдало виконувати завдання і вражати противника». 

Валерій Прозапас – депутат Запорізької міськради від «Євросолідарності», офіцер легендарної 36-ї бригади морської піхоти, яка «псує нерви» окупантам на Лівобережжі Дніпра, розповідає про застосування дронів-камікадзе: «FPV дрон – це ураження переднього краю противника, живої сили і легкої техніки. Це наразі найефективніший, найдешевший і найшвидший спосіб робити вогневе ураження переднього краю». Його бригада отримала від Порошенка партію дронів «Мольфар». «Саме такий тип дронів ми будемо використовувати вперше. Але армія – це люди, які постійно спілкуються один з одним. Є дружні підрозділи, які їх використовували, і відгуки дуже позитивні. Тому я думаю, що у нас теж все вийде і ми показувати свої результати роботи. Будемо вам звітувати, як на лівому березі Дніпра будуть горіти рашисти», – говорить морпіх. 

«Ми отримали дві тисячі FPV, і частину з них передаємо в наш дружній дивізіон побратимів з 36 бригади морпіхів. Ви їх включите, побачите там такий надпис «Москаль Хантер». Це значить, що ми полюємо за москалями. І я переконаний, що точність нашого спільного полювання буде дуже високою», – говорить Петро Порошенко. 

Морпіхи кажуть: «Мавіки» найчастіше використовують для розвідки. Але вони теж можуть нести боєприпаси, які скидають на голови ворогам.

«Ми більше працюємо по передньому краю. Це від 5 до 10 кілометрів – стандартна дальність роботи», – розповідає військовий. 

Також закрили запит однієї з бригад на ремонт техніки — привезли пересувну авторемонтну майстерню. Передали військовим і дефіцитні шини для «хамерів» та КРаЗів. «Шини – це розхідний матеріал на війні. Вони постійно виходять з ладу через обстріли, через уламки, які в них потрапляють. Це штука, яка потрібна постійно і багато. Для наших логістичних підрозділів це просто незамінні речі», – говорить Валерій Прозапас. 

А радіотехнікам з бригади ППО Порошенко передав вантаж електроніки – каже, що там, стороннім знати не потрібно, але це точно підсилить протиповітряну оборону Півдня. 

Петро Порошенко констатує: з початку року вже 6 тисяч FPV-дронів відвантажили у війська. І ця робота триватиме, бо дронів треба якнайбільше і якнайшвидше. Свіжа партія смертоносних машинок – 2 тисячі дронів різних модифікацій. Тут є і «Пегаси», і «Мольфари», і великі «Мамонти» – вони вже оснащені платою ініціації і пластидом. Порошенко каже: за статистикою 2 тисячі дронів – це як мінімум тисяча вдалих влучань. 

Теги: #порошенко #допомога #зсу #дрони

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