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15:56 15.03.2023

Володимир Кличко та "Українська команда" передали дрони бійцям київської тероборони

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Володимир Кличко та "Українська команда" передали дрони бійцям київської тероборони

Волонтерський штаб "Українська команда" та Володимир Кличко привезли бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників. Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

 "Українська команда" передала 10 дронів Mavic 204-му батальйону тероборони м. Києва. За допомогою цих безпілотників наші герої зможуть ще ефективніше бити ворога на всіх напрямках і звільняти нашу соборну, незалежну неньку-Україну", - заявив Артур Палатний.

Він також зазначив, що 204-й батальйон ТрО м. Києва був у найгарячіших точках країни: Бахмуті, Соледарі та інших. Зараз бійці знаходяться на ротації.

Брат мера Києва Віталія Кличка – Володимир Кличко, у свою чергу, подякував воїнам за мужність та побажав перемоги.

"Хлопці, пишаюся вами! Слава героям! Слава Україні! Тільки вперед і до перемоги!" - сказав Володимир Кличко.

Раніше "Українська команда" передала 7 дронів Mavic бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Також "Українська команда" і Володимир Кличко передали найсучасніші шоломи пілотам 18-ї Окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Теги: #кличко #дрон #mavic

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